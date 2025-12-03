Mẹo tiết kiệm chi phí khi thay cần gạt nước ôtô

Nếu muốn tiết kiệm chi phí bảo dưỡng định kỳ, có một hạng mục mà người dùng có thể giảm đáng kể số tiền phải chi mà không ảnh hưởng đến độ an toàn của xe: thay lưỡi gạt nước.

Thay vì chi một phần lớn tiền mua bộ cần gạt nước, người dùng chỉ cần mua lưỡi cao su.

Thông thường, người dùng thường mua cả bộ cần gạt nước gồm khung kim loại hoặc nhựa và lưỡi cao su. Tuy nhiên, phần khung này ít khi hư hỏng và có tuổi thọ khá dài. Việc chỉ thay lưỡi cao su giúp giảm đáng kể chi phí.

Khảo sát trên các sàn thương mại điện tử, lưỡi gạt thay thế có giá khoảng 160.000 đồng cho bộ bốn lưỡi dài 28 inch. Chiều dài lớn cho phép người dùng dễ dàng cắt theo kích thước phù hợp với xe. Chỉ cần một con dao rọc giấy hoặc kéo chuyên dụng, đo chiều dài lưỡi cũ rồi cắt lưỡi mới cho vừa.

Trong khi đó, nếu thay cả cụm cần gạt nước, chi phí có thể cao hơn nhiều, dao động từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng cho một bộ hai chiếc, tùy thương hiệu và loại xe. Với mức chênh lệch đáng kể, việc thay lưỡi cao su là lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Mặc dù vậy, người dùng cần lưu ý khung cần gạt phải còn nguyên vẹn trước khi cân nhắc thay lưỡi. Nếu khung bị cong, gãy hoặc mất độ ổn định, việc giữ lại để dùng tiếp có thể khiến lưỡi gạt mới hoạt động kém và gây xước kính. Trong trường hợp này, chủ xe nên thay cả cụm để đảm bảo an toàn.

Chi phí thay lưỡi cao su không quá nhiều tiền và có thể dễ dàng thực hiện.

Quy trình thay lưỡi cao su khá đơn giản. Sau khi cắt theo đúng kích thước, người dùng chỉ cần trượt lưỡi cao su mới vào rãnh khung và cố định lại. Một số loại yêu cầu tháo phần nẹp kim loại từ lưỡi cũ và gắn sang lưỡi mới trước khi lắp vào khung.

Để kéo dài tuổi thọ lưỡi gạt, chuyên gia khuyến cáo nên vệ sinh kính chắn gió thường xuyên, sử dụng nước rửa kính chất lượng và lau sạch lưỡi gạt định kỳ. Khi xuất hiện vết nứt, mòn, rung hoặc để lại vệt nước trên kính, đó là lúc người dùng nên thay thế.