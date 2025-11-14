Xe máy điện Yamaha EC-06 trình làng, đi tới 160 km/lần sạc

Hướng tới người dùng trẻ và am hiểu công nghệ, mẫu xe máy điện Yamaha EC-06 được thiết kế cho mục đích di chuyển linh hoạt trên đường phố hàng ngày. Mẫu xe này được phát triển dựa trên River EV - một thương hiệu xe điện Ấn Độ mà Yamaha hiện đang rót vốn.

EC-06 nổi bật với dáng xe nhỏ gọn và hiện đại, thể hiện triết lý thiết kế “Ride Easy for Active Lifestyle” (Tạm dịch: "Lái nhẹ, sống chất") của Yamaha. Trọng tâm đặt cao giúp tăng khả năng cơ động trong giao thông đông đúc, trong khi thiết kế khung ngang đảm bảo cân bằng và ổn định. Dáng xe vững chắc cùng những đường nét sắc sảo tạo nên vẻ ngoài hiện đại, hướng tới những người đi xe đề cao cả cá tính lẫn tính năng.

"Trái tim" của Yamaha EC-06 là khối động cơ điện đặt giữa có công suất định danh 4,5 kW và sản sinh công suất tối đa tới 6,7 kW. Điều này giúp xe có được khả năng bứt tốc mạnh mẽ và tốc độ phản hồi nhanh, giúp xe có thể phù hợp tối ưu cho di chuyển hàng ngày trên đường phố và những đoạn cao tốc ngắn.

Xe sử dụng pin 4kWh và không thể tháo dời. Theo công bố của nhà sản xuất, một lần sạc đầy có thể giúp EC-06 di chuyển quãng đường tới 160 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của người sử dụng. Người dùng sẽ sạc trực tiếp trên xe và thời gian để tái sạc đầy là khoảng 9 giờ.

Yamaha cũng được nhà sản xuất đưa tới hàng loạt các trang bị hiện đại với hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, đồng thời xe cũng sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại. Ngoài ra, cụm đồng hồ này còn có thể tích hợp eSIM để đưa tới những tính năng thông minh, giúp người sử dụng kiểm soát xe thông minh hơn, trong khi cốp chứa đồ rộng 24,5 lít phía dưới yên đem tới nhiều tiện lợi cho người sử dụng.

Với những trang bị ấn tượng cùng thiết kế hiện đại, Yamaha EC-06 dự kiến sẽ là mẫu xe điện có tính cạnh tranh rất cao trong phân khúc hạng nhẹ cho đường phố. Hiện giá bán của xe chưa được tiết lộ và dự kiến EC-06 sẽ chính thức bán ra tại Ấn Độ trong quý I/2026.