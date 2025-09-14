Yamaha Aerox 2025 trình làng, "lột xác" thiết kế, nâng cấp trang bị!

Yamaha AEROX là mẫu xe ga thể thao vốn được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (được bán với tên NVX). Ở bản cập nhật mới nhất tại thị trường Thái Lan, sản phẩm không chỉ được bổ sung màu sắc mới mà còn là sự cải tiến về toàn bộ thiết kế và trang bị.

Về thiết kế, AEROX 2025 khoác lên mình diện mạo mới theo phong cách Supersport, lấy cảm hứng từ xe đua với dàn áo sắc sảo và thêm cánh gió trước, tăng vẻ thể thao. Tư thế ngồi cũng được cải tiến, với phần để chân hạ sâu, giúp người lái có thể kẹp gối chắc chắn và điều khiển xe tốt hơn khi vào cua. Hệ thống đèn chiếu sáng cũng được làm mới, với đèn pha Projector và đèn hậu LED sắc nét như những mẫu trong dòng R-Series.

Một điểm nổi bật đáng chú ý là khung sườn mới, được bổ sung phần “Center Tunnel” – tăng độ cứng và ổn định khi vào cua. Phuộc trước cũng được nâng cấp đường kính từ 26mm lên 30mm, tăng khả năng chịu lực và tạo cảm giác lái vững chắc hơn. Phanh sau được trang bị đĩa lớn hơn (230mm), giúp người lái kiểm soát tốc độ tốt hơn trong mọi tình huống.

Về động cơ, Yamaha sử dụng khối động cơ Blue Core 155cc VVA 4 van, cải tiến bề mặt xi-lanh để giảm ma sát, đồng thời thay thế bộ đẩy xích cam bằng loại thuỷ lực giúp vận hành êm hơn và bền hơn. Động cơ mới mang lại khả năng tăng tốc nhanh, phản hồi tay ga nhạy bén và mạnh mẽ – đúng chất của một chiếc xe thể thao tự động.

Không chỉ mạnh mẽ, AEROX 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại: cổng sạc USB Type-C (5V 3A) ở hộc đồ trước, chìa khóa thông minh Smart Key hoạt động trong phạm vi 1 mét, và đặc biệt là khả năng kết nối với điện thoại qua ứng dụng Y-Connect, cho phép người dùng theo dõi thông tin xe, cuộc gọi đến, thông báo tin nhắn,...

All New Yamaha AEROX 2025 được phân phối với 3 phiên bản màu sắc: Đen-xám (Vivid Black), Xám-xanh (Silver Star), và Xanh dương (Racing Blue). Xe có giá bán lẻ đề xuất tại Thái Lan là 85.900 baht - khoảng 71,3 triệu đồng.