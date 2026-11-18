Với diện mạo đậm chất thể thao, XRM125 Motard 2027 sở hữu phần đầu xe nổi bật với chắn bùn đặt cao, cụm đèn pha và đèn xi-nhan mang phong cách của dòng CRF. Dàn ốp thân xe cùng bộ tem đồ họa cũng được làm mới, tạo diện mạo hiện đại và mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, phiên bản Motard sử dụng vành đúc 17 inch thay cho vành nan hoa ở phiên bản tiêu chuẩn, kết hợp lốp trước kích thước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17.

Cung cấp sức mạnh cho XRM125 Motard 2027 là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 125cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,12 kW, tương đương khoảng 9,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 9,55 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 3. Sức mạnh được truyền qua hộp số 4 cấp Constant Mesh với sơ đồ chuyển số N-1-2-3-4 dạng xoay, cấu hình quen thuộc trên nhiều mẫu xe số gia đình tại thị trường châu Á.

Theo công bố của hãng, XRM125 Motard có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 66,6 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC, tương đương khoảng 1,5 lít/100km. Bình xăng dung tích 3,9 lít giúp xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những hành trình ngắn và trung bình. Mẫu xe còn được trang bị cả hệ thống khởi động điện và cần đạp khởi động.

Một trong những điểm đáng chú ý trên XRM125 Motard 2027 là hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau. Kết hợp với bộ vành đúc 17 inch, trang bị này tạo nên sự khác biệt so với nhiều mẫu xe số gia đình phổ thông. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng Telescopic, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi Twin Shock.

Honda XRM125 Motard có trọng lượng khi vận hành khoảng 106kg, chiều cao yên 774mm, chiều dài cơ sở 1.239mm và khoảng sáng gầm 144mm. Những thông số này cho thấy mẫu xe hướng đến sự linh hoạt trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc trên những cung đường có mặt đường không đồng đều. Phía dưới động cơ còn có tấm bảo vệ, giúp hạn chế tác động từ đá sỏi và chướng ngại vật trên đường.

Về trang bị, phiên bản 2027 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, hiển thị các thông tin vận hành cần thiết. Bên dưới yên xe là ngăn chứa đồ U-Box dành cho những vật dụng cá nhân kích thước nhỏ. Tuy nhiên, Honda vẫn duy trì một số trang bị truyền thống như chìa khóa cơ và hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng đèn thông thường thay vì công nghệ Full LED.

Tại Philippines, XRM125 Motard 2027 có giá bán lẻ đề xuất 77.500 peso - khoảng 31,3 triệu đồng.