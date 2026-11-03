Peugeot Django Evo 125 ra mắt: Giá ngang Honda SH, sở hữu loạt trang bị đáng chú ý

Mẫu tay ga mới trình làng là một biến thể của Django - mẫu tay ga đã được Peugeot bán ra tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, khác với phong cách đặc trưng của một mẫu tay ga cổ điển, Django Evo 125 mang tới phong cách hiện đại hơn với những đường nét góc cạnh và thể thao.

Xe sở hữu đèn pha LED hình lục giác với kích thước nhỏ gọn và sắc sảo. Đèn định vị ban ngày được đặt theo chiều dọc, tạo tổng thể thời thượng. Khu vực đuôi xe sử dụng cụm đèn LED được lấy cảm hứng từ móng vuốt sư tử theo phong cách đặc trưng của thương hiệu Peugeot.

Về sức mạnh Django Evo 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, dung tích thực tế 124,8cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,3 kW, tương đương 12,65 mã lực tại 8.500 vòng/phút.

Mẫu xe có trọng lượng khoảng 138 kg, chiều cao yên 780 mm, chiều dài tổng thể 1.932 mm, rộng 753 mm và cao 1.110 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.369 mm. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng kích thước 12 inch, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 120/70. Cấu hình này giúp xe duy trì tỷ lệ cân đối, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng đặc trưng của dòng scooter cổ điển.

Django Evo 125 cũng được Peugeot chú trọng với phanh đĩa trước đường kính 200 mm và phanh đĩa sau đường kính 190 mm, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau được trang bị giảm xóc lò xo đơn. Đây là cấu hình mang hơi hướng hiện đại, góp phần cải thiện khả năng kiểm soát và sự ổn định khi vận hành.

Ở phiên bản Sport, xe được trang bị màn hình màu TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ hiển thị các thông tin vận hành và kết nối với điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống khóa thông minh Smart Key, cho phép người dùng mở khóa và sử dụng các chức năng mà không cần cắm chìa khóa truyền thống.

Xe vẫn duy trì Khoang chứa đồ dưới yên có khả năng chứa một mũ bảo hiểm, trong khi bình xăng dung tích 7,9 lít được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những hành trình ở cự ly trung bình.

Tại Indonesia, Peugeot Django Evo 125 được phân phối với hai phiên bản là Allure và Sport với giá bán tương ứng là 71 triệu Rupiah (khoảng 102 triệu đồng) và 74 triệu Rupiah (khoảng 105 triệu đồng).