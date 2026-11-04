Bảng giá xe máy điện Honda ICON e: tháng 11/2026: Đại lý hạ giá rẻ hơn niêm yết
Dù chương trình hỗ trợ từ Honda đã chính thức kết thúc từ đầu tháng 11, khách hàng hiện vẫn có thể mua xe máy điện ICON e: với mức giá ưu đãi tại nhiều đại lý.
Honda ICON e: hiện được bán tại Việt Nam với ba phiên bản, khác nhau chủ yếu về tùy chọn màu sắc. Theo khảo sát thị trường, một số đại lý đang áp dụng chương trình tặng voucher trị giá 2 triệu đồng, trong khi những đại lý khác lựa chọn hình thức giảm trực tiếp vào giá bán xe.
Dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda ICON e: cập nhật tháng 11/2026:
|Phiên bản
|Giá bán lẻ đề xuất (VND)
|Giá tại đại lý (VND)
|Mức chênh lệch (VND)
|Honda ICON e: Cao cấp
|20,520,000
|18,600,000
|1,920,000
|Honda ICON e: Đặc biệt
|20,716,363
|18,900,000
|1,816,363
|Honda ICON e: Thể Thao
|20,912,727
|19,200,000
|1,712,727
|Pin bán kèm xe
|8,836,363
|Pin bán dưới dạng phụ kiện
|12.219.120
|Giá thuê pin
|245.455 VND/Pin/Tháng
Lưu ý: Giá bán trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế và chương trình ưu đãi có thể khác nhau tùy đại lý và khu vực phân phối.
Honda ICON e: hiện là mẫu xe máy điện có giá bán thấp nhất trong danh mục sản phẩm được Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ điện có công suất định danh 1,5 kW, tốc độ tối đa dưới 50 km/h. Với đặc điểm này, ICON e: phù hợp với người dùng từ đủ 16 tuổi, không yêu cầu giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc đối với học sinh THPT và sinh viên đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển nhỏ gọn, tiết kiệm.
Về khả năng vận hành, Honda ICON e: được trang bị pin lithium có thể tháo rời, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sạc. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 71 km sau mỗi lần sạc đầy.
Bên cạnh đó, mẫu xe điện này còn sở hữu một số trang bị tiện ích như hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và cổng sạc USB. Khu vực cốp chứa đồ dưới yên cũng hỗ trợ người dùng cất giữ một số vật dụng cá nhân cần thiết, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.
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