Honda trình làng xe ga mới, trang bị vượt mặt SH125

Là một mẫu tay ga đa dụng hướng tới những người mới đi xe hoặc cho nhu cầu di chuyển linh hoạt thường ngày, ADV125 2027 là phiên bản dung tích động cơ nhỏ nhất trong gia đình ADV. Xe sở hữu ngoại hình đậm chất Adventure với kiểu dáng góc cạnh, thân xe cơ bắp và kính chắn gió phía trước có thể điều chỉnh độ cao trong phạm vi 75 mm.

Tư thế lái được thiết kế theo hướng thẳng lưng, chiều cao yên 780 mm và phần trước yên được thu hẹp nhằm giúp người lái dễ dàng chống chân. Xe sử dụng khung Duplex Steel Cradle, kết hợp phuộc trước có hành trình 116 mm và giảm xóc đôi phía sau hành trình 103 mm, tích hợp bình dầu phụ bên ngoài.

Cung cấp sức mạnh cho ADV125 là động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, có nền tảng tương tự động cơ trên PCX125. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,3 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Theo Honda, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 96 km/h, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu theo tiêu chuẩn WMTC đạt 47,6 km/lít. Kết hợp với bình xăng 8,1 lít, phạm vi di chuyển lý thuyết sau mỗi lần đổ đầy có thể đạt khoảng 385 km. Xe cũng được tích hợp hệ thống Idling Stop giúp tự động ngắt động cơ khi dừng và khởi động lại khi người lái vặn ga.

Mẫu tay ga đa dụng này cũng được nhà sản xuất tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC tăng tính ổn định và an toàn khi vận hành. Xe sử dụng bánh trước 14 inch với lốp 110/80-14 và bánh sau 13 inch với lốp 130/70-13, cả hai đều là loại không săm có thiết kế gai dạng khối. Hệ thống phanh sử dụng đĩa Wave Disc với đường kính 240 mm phía trước và 220 mm phía sau.

ADV125 2027 sử dụng cụm đồng hồ TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda RoadSync, cho phép sử dụng các tính năng như dẫn đường, điều khiển nhạc và nhận thông báo. Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB Type-C, hệ thống đèn LED toàn xe và chìa khóa thông minh Honda Smart Key.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 29 lít, đủ chỗ cho một mũ bảo hiểm Full Face, đi kèm ngăn chứa đồ phía trước dung tích 2 lít. Hệ thống Emergency Stop Signal cũng được tích hợp nhằm kích hoạt đèn xi-nhan nhấp nháy khi phanh gấp, cảnh báo các phương tiện phía sau.

Hiện Honda chưa công bố giá bán ADV125 2027 tại thị trường châu Âu.