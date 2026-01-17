Thành viên hội môtô phân khối lớn lừa bán nhiều Harley Davidson, BMW 'ma'

Chiều 16/1, Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, thành viên hội chơi môtô phân khối lớn tại Nha Trang cũ) bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 19 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phạm Hữu Long (41 tuổi, ngụ Quảng Nam), bị phạt 6 tháng tù treo về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án, 3 cựu cảnh sát Công an TP Nha Trang cũ, gồm: Mai Trần Chính (41 tuổi, cựu Đội phó CSGT - trật tự) bị phạt 3 năm tù; Trần Quang Hưng (57 tuổi, cựu Đội trưởng) và Kiều Tiến Dũng (54 tuổi, cựu Đội phó) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nêu trên gây ảnh hưởng uy tín của cơ quan tổ chức, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Ngoài ra, tòa cho rằng ông Nguyễn Văn Trí - nguyên Phó trưởng Công an TP Nha Trang cũ, là người duyệt ký các hồ sơ đăng ký xe có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nên kiến nghị cơ quan điều tra cần làm rõ để tránh "bỏ sót tội phạm".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh là thành viên hội chơi môtô phân khối lớn tại TP Nha Trang cũ. Lợi dụng nhu cầu sở hữu xe "độc", từ năm 2019 đến tháng 1/2023, Thanh mua 9 môtô không rõ nguồn gốc, không giấy tờ từ người tên Vak (chưa rõ lai lịch) và Lê Chí Thành. Các xe thuộc nhiều thương hiệu như Harley Davidson, Honda Gold Wing, BMW.

Để hợp thức hóa số xe này, từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023, Thanh mua 10 bộ hồ sơ môtô giả của một người tên Huy (chưa xác định lai lịch, ngụ TP HCM) với giá 40–60 triệu đồng mỗi bộ, chuyển tiền vào tài khoản do người này chỉ định.

Sau khi có hồ sơ, Thanh nhờ một người quen đến Chi cục Thuế TP Nha Trang cũ kê khai, nộp thuế; sau đó mang xe cùng hồ sơ đến Đội CSGT - trật tự Công an TP Nha Trang cũ đăng ký biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe. Tiếp đó, Thanh liên hệ các văn phòng công chứng tại phường Phước Long cũ lập hợp đồng mua bán để chuyển nhượng xe cho nhiều người.

Cơ quan công tố xác định Thanh đã bán 4 xe cho các bị hại với giá từ 440 đến 755 triệu đồng mỗi chiếc, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Đối với Phạm Hữu Long, dù biết chiếc môtô của mình không hợp pháp, người này vẫn nhờ Thanh làm hồ sơ giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số, sau đó rút hồ sơ, chuyển vùng sử dụng xe.

Ba cựu cán bộ CSGT Trần Quang Hưng, Mai Trần Chính và Kiều Tiến Dũng bị xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện đã không kiểm tra, phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ do Thanh nộp; tham mưu, đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 9 phương tiện không hợp pháp, gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, ba người đã tự nguyện khắc phục hơn 2,5 tỷ đồng.

Hồi tháng 6/2025, vụ án đã được đưa ra xét xử 4 ngày. Tuy nhiên thời điểm này tòa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu VKS điều tra bổ sung nhiều vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.