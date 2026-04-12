Hyundai Việt Nam ưu đãi 69 triệu đồng cho dòng xe sedan Accent

Hyundai Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 4/2026 với mức hỗ trợ hấp dẫn, giảm giá bán lên đến 69 triệu đồng cho dòng xe Accent, bao gồm chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của thị trường trong Quý I/2026, mẫu xe Hyundai Accent nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định đã đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng. Xe lần đầu ra mắt công chúng vào năm 1994.

Đến tháng 04/2018, thế hệ thứ 5 của mẫu xe này đã chính thức trình làng tại Việt Nam với sự lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn trang bị. Ngày 01/12/2020, hãng đã giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước phiên bản nâng cấp của mẫu xe này.

Ngày 30/5/2024, thế hệ hoàn toàn mới của Hyundai Accent ra mắt tại Việt Nam với kích thước gia tăng cùng nhiều trang bị hiện đại. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, phân phối với 7 màu sơn ngoại thất là: đen, vàng cát, trắng, xanh dương, bạc, đỏ tươi, ghi vàng. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Vios, Mazda2, Honda City, Mitsubishi Attrage, Nissan Almera,...

​​Hyundai Accent thế hệ mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở tăng thêm 70mm đạt 2.670 mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165 mm. Các thông số này giúp Accent trở thành mẫu sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.

Đầu xe ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt. Thân xe Hyundai Accent mới sở hữu nhiều chi tiết dập nổi, tấm hướng gió hạ thấp ở mui xe. Tay nắm cửa mạ crom, gương chiếu hậu gập, chỉnh điện có chức năng sấy kính và tích hợp đèn báo rẽ. Bộ mâm 16 inch 5 chấu lớn tạo hình độc đáo.

Nội thất xe mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng, kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp.

Bảng điều khiển trung tâm được bố trí hợp lý và dễ sử dụng. Màn hình cảm ứng 8 inches tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao trên bản Cao cấp và Đặc biệt.

Các tiện nghi khác trên All New Hyundai Accent có thể kể đến: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình Cruise Control, cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa,...

Xe được trang bị khối động cơ xăng Smartstream G, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Xe sở hữu đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Và kèm theo gói an toàn SmartSense bao gồm những tính năng như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA; cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA; cảnh báo xe phía trước khởi hành; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; đèn tự động thông minh AHB; cảnh báo mở cửa; cảnh báo người lái mất tập trung.

Bước vào tháng 4, và đây thời điểm gắn liền với kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và mở đầu mùa du lịch hè, nhu cầu di chuyển cá nhân và gia đình tăng cao rõ rệt. Đây vừa là cơ hội để mọi người được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vừa là dịp để các gia đình cùng nhau trải nghiệm những hành trình ý nghĩa.

Đồng thời, thời tiết nắng nóng dự báo đến sớm trong năm 2026 cũng góp phần thúc đẩy xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển riêng, nhằm đảm bảo sự thoải mái, an toàn và chủ động trong mọi tình huống. Một chiếc xe với không gian rộng rãi, hệ thống điều hòa hiệu quả và trang bị tiện nghi đầy đủ chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho mùa hè.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Accent: