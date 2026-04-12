Doanh số KIA Sportage khởi sắc trong quý I/2026

Như vậy, doanh số cộng dồn của Sportage năm 2026 cho tới hết tháng 3 đạt 403 xe. So sánh với cùng kỳ năm 2025, doanh số của mẫu xe này đã tăng trường tới 19,2%, cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc SUV C.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các chương trình ưu đãi được KIA triển khai ngay từ đầu năm, với mức giảm giá dao động từ 11 đến 30 triệu đồng tùy phiên bản, góp phần kích cầu tiêu dùng. Đương nhiên, bản thân Sportage cũng có nhiều ưu điểm giúp mang tới lựa chọn chất lượng trong phân khúc giá bán.

Hiện tại, KIA Sportage được phân phối tại Việt Nam với 5 phiên bản, giá bán từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng – mức giá được đánh giá cạnh tranh trong phân khúc.

Về thiết kế, xe áp dụng ngôn ngữ “Opposites United”, mang đến diện mạo hiện đại và cá tính hơn thế hệ trước. Kích thước tổng thể đạt 4.660 x 1.865 x 1.660 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.755 mm, giúp không gian nội thất rộng rãi, tiệm cận các đối thủ như Hyundai Tucson và vượt trội so với một số mẫu xe cùng phân khúc.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng, kết hợp hệ thống đèn Matrix LED và dải đèn ban ngày hình boomerang. Thân xe mang phong cách thể thao với các đường gân dập nổi, trần xe sơn tương phản và bộ mâm 18–19 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch tạo điểm nhấn nhận diện.

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại với màn hình cong đôi trải dài trên táp-lô, tối giản nút bấm vật lý. Xe trang bị nhiều tiện nghi như sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng. Ghế ngồi bọc da, ghế lái tích hợp sưởi, làm mát và nhớ vị trí. Dung tích khoang hành lý từ 534L đến 1.829L, thuộc nhóm lớn trong phân khúc.

Về vận hành, Sportage cung cấp ba tùy chọn động cơ gồm xăng 2.0L, xăng tăng áp 1.6L và diesel 2.0L, đi kèm các hộp số tự động. Xe có nhiều chế độ lái và khả năng thích ứng địa hình linh hoạt. Ngoài ra, gói an toàn ADAS với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao góp phần tăng độ an toàn khi vận hành.