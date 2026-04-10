Mua xe máy điện nào tốt tầm giá 30 triệu đồng?

Yamaha NEO's

Mặc dù niêm yết 49 triệu đồng, Yamaha NEO's hiện được giảm còn khoảng 32,5 triệu đồng nhờ các chương trình ưu đãi từ hãng và khuyến mãi của đại lý, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng Việt.

Xe trang bị động cơ điện công suất định danh 2 kW (tối đa 2,3 kW) với mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm, cho khả năng bứt tốc mạnh mẽ trong phố đông. Tốc độ tối đa 49 km/h, phù hợp với người từ 16 tuổi mà không cần bằng lái. Pin lithium 23,2 Ah cho quãng đường tối đa 72 km/lần sạc, có thể nâng lên 144 km nếu lắp thêm pin thứ hai. Thời gian sạc đầy khoảng 9 giờ, kèm dịch vụ đổi pin tại đại lý Yamaha.

NEO's sở hữu thiết kế hiện đại với kích thước 1875 x 695 x 1120 mm, chiều cao yên 795 mm và trọng lượng 98 kg. Xe nổi bật với cụm đèn LED “hai mắt”, đồng hồ kỹ thuật số kết nối Y-Connect, sàn để chân rộng rãi, yên phân tầng thoải mái và cốp dưới yên chứa được mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa hay đồ dùng cá nhân.

Về an toàn và tiện nghi, xe trang bị vành đúc 13 inch, lốp không săm, gầm cao 148 mm, phanh đĩa thủy lực trước - tang trống sau, giảm xóc ống lồng trước và lò xo sau. Ngoài ra còn có smartkey, hốc chứa đồ đầu xe với cổng USB.

Yadea Osta

Dành cho người thích phong cách cổ điển, Yadea Osta gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, cụm đèn pha lục giác bo cong mềm mại, viền chrome cao cấp và đèn xi nhan hình giọt nước. Yên phân tầng dày, sàn để chân rộng, cốp và hốc chứa đồ tiện dụng, phù hợp cả với phụ nữ đi giày cao gót.

Osta có hai phiên bản:

- Osta H+: dành cho người chưa có bằng lái, động cơ 1.500 W (tối đa 2.750 W), tốc độ 49 km/h, pin LFP 72V30Ah đi được 120 km/lần sạc.

- Osta P: mạnh mẽ hơn, tốc độ 63 km/h, pin LFP 72V45Ah cho quãng đường 180 km/lần sạc.

Xe tích hợp hệ thống HDC, Hill Hold, TCS, đồng hồ TFT HD kết nối smartphone, loa Bluetooth, cổng USB và chìa khóa định vị. Hệ thống phanh đĩa trước-sau, giảm xóc thủy lực và lốp không săm 90/90-12 đảm bảo ổn định và êm ái. Giá bán hợp lý, từ 27,49 triệu đồng (Osta H+) đến 31,99 triệu đồng (Osta P).

Dat Bike Quantum S3

Dat Bike Quantum S3 nổi bật với quãng đường 200 km/lần sạc, động cơ 6.000 W, tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp cả di chuyển phố lẫn cao tốc. Pin lithium 4,3 kWh, sạc đầy trong 5 giờ (bộ sạc 900 W) hoặc 2,5 giờ (bộ sạc nhanh 1.800 W).

Xe trang bị Hill Assist, Cruise Control, chế độ Reverse Mode, phanh đĩa 245 mm trước-sau, phanh tái sinh, các bộ phận quan trọng đạt chuẩn chống nước IP67 và hệ thống chống trộm. Thiết kế thể thao, yên cao 760 mm, sàn để chân rộng, cốp lớn, hốc trước có cổng USB, đèn LED và đồng hồ kỹ thuật số kết nối smartphone. Giá bán: 34,9 triệu đồng.

VinFast Feliz II

VinFast Feliz II có giá từ 24,9 triệu đồng (chưa pin) đến 30,5 triệu đồng (bao gồm 1 pin và bộ sạc). Khách hàng có thể thuê pin linh hoạt hoặc đổi pin tại các trạm đổi pin của VinFast, thuận tiện cho quãng đường dài.

Xe trang bị động cơ BLDC Inhub 1.800 W (tối đa 3.000 W), tốc độ 70 km/h, pin LFP 1,5 kWh đi được 82 km/lần sạc (có thể tăng lên 156 km với pin phụ). Xe chống nước IP67, vận hành an toàn khi ngập 0,5 m trong 30 phút.

Thiết kế Feliz II mềm mại, khỏe khoắn, kích thước 1.920 x 694 x 1.140 mm, chiều cao yên 780 mm. Trang bị gồm đèn pha oval LED, lốp 90/90-14 trước - 110/80-14 sau, cốp 10L, sàn phẳng rộng, đồng hồ kỹ thuật số, phanh đĩa trước - tang trống sau, giảm xóc thủy lực và phanh tái sinh.