Honda CB500 Super Four - huyền thoại naked bike 4 xi-lanh sắp được hồi sinh

Đây từng là một trong những mẫu xe biểu tượng của Honda trong phân khúc xe phân khối trung bình, nổi tiếng với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng đặc trưng cùng phong cách thiết kế cổ điển. Theo thông tin được lan truyền tại Nhật Bản thì Honda được cho là đang hồi sinh di sản “Super Four” thông qua mẫu Honda CB500 Super Four phiên bản 2026.

Dự kiến, CB500 Super Four không đơn thuần là một phiên bản kế nhiệm mang tính biểu tượng, mà còn là bước đi chiến lược của Honda nhằm tái định vị phân khúc naked bike tầm trung trong kỷ nguyên mới. Mẫu xe được kỳ vọng sẽ duy trì những giá trị truyền thống của dòng CB, đồng thời bổ sung các công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu của thế hệ người dùng mới.

Về thiết kế, CB500 Super Four được cho là vẫn trung thành với phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng CB trong suốt nhiều thập kỷ. Tổng thể xe mang tỷ lệ naked bike cổ điển với bình xăng cơ bắp, các đường nét thân xe gọn gàng và thiên về sự tối giản nhưng vẫn giữ được tính thể thao. Kiểu dáng bình xăng được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ thế hệ CB400 Super Four đầu tiên ra mắt năm 1992, một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của dòng naked bike tầm trung của Honda.

Dự kiến, CB500 Super Four có thể sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích khoảng 502 cc, cấu hình DOHC với 4 van mỗi xi-lanh và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa được dự đoán đạt khoảng 71,8 mã lực, một con số đủ để đưa mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc naked bike cỡ trung. Đáng nói, động cơ này được phát triển hoàn toàn mới, khác với thế hệ CB400 Super Four trước đây vốn sử dụng nền tảng kỹ thuật có nguồn gốc từ dòng động cơ CBR400R của thập niên 1980.

Song song với khối động cơ mới, CB500 Super Four cũng được kỳ vọng sẽ tích hợp nhiều công nghệ điều khiển hiện đại. Hệ thống ga điện tử Ride-by-Wire nhiều khả năng sẽ xuất hiện, cho phép xe hỗ trợ các chế độ lái khác nhau và mang lại phản hồi tay ga chính xác hơn. Đây là trang bị ngày càng phổ biến trên các mẫu mô tô tầm trung hiện đại, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát động cơ cũng như tối ưu hóa trải nghiệm vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau.

Mẫu xe mới được cho là chỉ nặng khoảng 188 kg, nhẹ hơn đáng kể so với mức 201 kg của CB400 Super Four thế hệ trước. Việc giảm tới 13 kg không chỉ giúp chiếc xe trở nên linh hoạt hơn khi điều khiển mà còn cải thiện đáng kể cảm giác lái, đặc biệt trong những tình huống đòi hỏi sự chính xác như khi vào cua hoặc di chuyển trong đô thị đông đúc.

Một trong những công nghệ đáng chú ý khác có thể xuất hiện trên CB500 Super Four là hệ thống E-Clutch, công nghệ mới mà Honda đang từng bước mở rộng trên nhiều dòng xe. Hệ thống này cho phép người lái chuyển số mà không cần bóp côn trong một số tình huống, qua đó giảm đáng kể thao tác khi vận hành và hạn chế sự mệt mỏi khi di chuyển trong điều kiện giao thông dày đặc. Khi kết hợp với hệ thống ga điện tử, khả năng kiểm soát động cơ hứa hẹn sẽ trở nên mượt mà và chính xác hơn.

Khung gầm của CB500 Super Four cũng được cho là phát triển mới với cấu trúc Diamond Frame quen thuộc của Honda. Hệ thống treo dự kiến gồm phuộc trước Upside Down và giảm xóc sau monoshock kèm cơ cấu liên kết, mang lại sự cân bằng giữa độ ổn định và khả năng xử lý linh hoạt. Bên cạnh đó, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ cùng màn hình TFT LCD màu, giúp nâng tầm trải nghiệm công nghệ so với hình ảnh naked bike cổ điển trước đây.