Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, đi 80 km/lần sạc chị em nhìn là mê

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế cổ điển, đi 80 km/lần sạc

Xe điện Crea Espero

Crea Espero lại lựa chọn một hướng đi khác: tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới.

Là phiên bản chạy điện của dòng xe ga 50cc quen thuộc, Crea Espero vẫn giữ nguyên phong cách tân cổ điển lấy cảm hứng từ các mẫu Vespa. Những đường cong mềm mại, thân xe bo tròn cùng các chi tiết hoàn thiện tinh tế giúp xe mang lại cảm giác thanh lịch và nhẹ nhàng.

Kích thước tổng thể 1.700 x 710 x 1.040 mm cùng chiều cao yên chỉ khoảng 720 mm giúp xe phù hợp với thể trạng của đa số người dùng Việt, đặc biệt là phái nữ. Trọng lượng xe ở mức 94 kg cũng đủ nhẹ để dễ dàng điều khiển trong điều kiện đô thị đông đúc.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, Crea Espero còn đóng vai trò như một “phụ kiện thời trang” giúp người dùng thể hiện cá tính thông qua màu sắc và phong cách.

Không đặt nặng yếu tố hiệu năng, Crea Espero được thiết kế để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe sử dụng động cơ điện 3 pha không chổi than, công suất khoảng 1.500–1.600W, cho phép đạt tốc độ tối đa 40–45 km/h. Đây là mức tốc độ phù hợp với môi trường nội đô và đủ để người dùng di chuyển linh hoạt trong các quãng đường ngắn.

Khả năng vận hành của xe thiên về sự êm ái và ổn định. Động cơ điện giúp giảm tiếng ồn mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển – yếu tố quan trọng với người dùng nữ hoặc người mới làm quen xe điện.

Đáng chú ý, xe có khả năng leo dốc khoảng 12 độ – một thông số đủ đáp ứng các tình huống thực tế như cầu vượt hoặc đường dốc nhẹ trong thành phố.

Xe đi xa khoảng 80km/lần sạc

Về khả năng di chuyển, Crea Espero được trang bị bộ ắc quy 60V – 20Ah cho phép xe đi được khoảng 80 km mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường phổ biến trong phân khúc xe điện giá rẻ, đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong ngày mà không cần sạc lại nhiều lần.

Thời gian sạc đầy dao động từ 6–8 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm của người dùng. Với cường độ sử dụng trung bình, người dùng chỉ cần sạc vài lần mỗi tuần là đủ.

Bên cạnh đó, động cơ của xe đạt chuẩn chống nước IPX7, cho phép vận hành ổn định trong điều kiện mưa hoặc ngập nhẹ – một lợi thế đáng kể trong môi trường đô thị Việt Nam.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Crea Espero còn được trang bị nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Cốp xe dung tích lớn giúp người dùng dễ dàng mang theo các vật dụng cá nhân như túi xách, áo mưa hoặc mũ bảo hiểm. Yên xe bọc da nhân tạo với đường may tinh tế mang lại cảm giác ngồi êm ái, phù hợp khi chở hai người.

Sàn để chân rộng, có gờ chống trượt giúp tăng độ thoải mái và an toàn khi vận hành. Ngoài ra, xe còn đi kèm các phụ kiện cơ bản như gương, sạc và hệ thống chống trộm. Hệ thống chiếu sáng LED toàn xe giúp tăng khả năng quan sát vào ban đêm, đồng thời tiết kiệm điện năng và nâng cao độ bền.

Ở khía cạnh an toàn, Crea Espero được trang bị những yếu tố cơ bản nhưng đủ dùng trong phân khúc. Xe sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau giúp xử lý tình huống nhanh chóng trong điều kiện đô thị. Bộ lốp không săm kích thước lớn với rãnh sâu tăng độ bám đường, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện trời mưa.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều loại mặt đường khác nhau.

Giá xe máy điện Crea Espero

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng. Trong phân khúc xe máy điện giá rẻ tại Việt Nam, không khó để bắt gặp những mẫu xe thiên về tính thực dụng, ít chú trọng thiết kế.

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh, Crea Espero cho thấy một hướng đi rõ ràng: không cần thông số quá “khủng”, chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu người dùng.

Với thiết kế đẹp, dễ sử dụng, chi phí hợp lý và đủ tiện ích cho cuộc sống hàng ngày, mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ tại đô thị. Ở mức giá chỉ 16,5 triệu đồng, Crea Espero không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là lựa chọn mang tính phong cách trong phân khúc xe điện giá rẻ năm 2026.