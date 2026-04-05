Người Việt mua hơn 3000 xe máy điện VinFast mỗi ngày

Cụ thể, trong tháng vừa qua, hãng đã bàn giao hơn 93.000 xe máy điện đến tay khách hàng, tương đương trung bình trên 3.000 xe mỗi ngày. Đáng chú ý, nhu cầu thực tế còn cao hơn đáng kể khi tổng số đơn đặt hàng ghi nhận vượt 135.000 đơn, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các dòng sản phẩm xe điện.

Đà tăng trưởng này phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch từ xe máy sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện chạy điện tại Việt Nam. Tại Hà Nội, nhu cầu chuyển đổi càng trở nên cấp thiết khi lộ trình hạn chế, tiến tới cấm xe máy chạy xăng trong khu vực nội đô đang đến gần.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao trong tháng 3 cùng những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu cũng góp phần thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn xe máy điện như một giải pháp kinh tế và bền vững hơn.

Trên thị trường hiện nay, VinFast đang chiếm ưu thế với danh mục sản phẩm đa dạng, mức giá cạnh tranh và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Nhờ đó, các mẫu xe điện của hãng ngày càng được người tiêu dùng trong nước đón nhận tích cực.

Về cơ cấu sản phẩm, mẫu VinFast Evo tiếp tục dẫn đầu doanh số với khoảng 52.000 xe bán ra trong tháng. Xếp sau là VinFast Feliz với hơn 24.000 xe được bàn giao. Theo doanh nghiệp, đây cũng là những mẫu xe có sức tiêu thụ cao nhất trên toàn thị trường xe máy, bao gồm cả các dòng xe sử dụng động cơ xăng, tính từ đầu năm đến nay.