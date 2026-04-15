Các lựa chọn SUV 5 chỗ phù hợp nhu cầu gia đình

Trong những năm gần đây, phân khúc SUV 5 chỗ ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ lợi thế về không gian sử dụng, tầm quan sát cao, khả năng vận hành linh hoạt và mức độ an toàn ngày càng được nâng cấp. Đây cũng là nhóm xe được xem là phù hợp nhất cho nhu cầu gia đình, từ di chuyển đô thị đến những chuyến đi đường dài.

Dưới đây là một số mẫu SUV 5 chỗ tiêu biểu đang được đánh giá cao trên thị trường hiện nay.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là một trong những mẫu SUV 5 chỗ nổi bật nhất phân khúc C tại Việt Nam, đồng thời cũng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, vận hành và trang bị. Mẫu xe này đã nhiều lần dẫn đầu doanh số phân khúc, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Điểm mạnh của CX-5 nằm ở ngôn ngữ thiết kế KODO mang tính thẩm mỹ cao, tạo hình thể thao nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết cho một mẫu xe gia đình. Kích thước tổng thể 4.590 x 1.845 x 1.680 mm cùng trục cơ sở 2.700 mm mang lại không gian nội thất rộng rãi, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình 4–5 người.

Khoang cabin được hoàn thiện ở mức cao với vật liệu da, chi tiết ốp trang trí tinh tế và bố cục bảng điều khiển hợp lý. Trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí, điều hòa tự động hai vùng, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Các phiên bản cao cấp bổ sung ghế chỉnh điện nhớ vị trí, HUD và hệ thống âm thanh Bose.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L hoặc 2.5L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, mang lại cảm giác lái ổn định, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ GVC Plus giúp tăng độ ổn định thân xe khi vào cua và di chuyển tốc độ cao.

Hệ thống an toàn i-Activsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn và camera 360 giúp CX-5 duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV gia đình.

Mazda CX-5 được bán trên thị trường với 7 phiên bản, giá dao động từ 749 đến 979 triệu đồng.

Honda CR-V

Honda CR-V là một trong những mẫu SUV gia đình thành công nhất của Honda trên thị trường toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Mẫu xe này ghi dấu ấn nhờ độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tính thực dụng cao.

Ở thế hệ mới, CR-V được nâng cấp toàn diện về thiết kế với kích thước lớn hơn, mang lại không gian rộng rãi hơn đáng kể. Ngoại hình xe theo hướng hiện đại, với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc nét và các đường nét thân xe khỏe khoắn.

Khoang nội thất được tối ưu cho nhu cầu gia đình với tùy chọn 5 (bản hybrid) hoặc 7 chỗ (bản xăng), hàng ghế linh hoạt, điều hòa hai vùng độc lập và nhiều tiện nghi hiện đại như sạc không dây, màn hình giải trí trung tâm, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện rảnh tay ở các phiên bản cao.

Về vận hành, CR-V cung cấp hai lựa chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.5L VTEC Turbo và hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L. Đặc biệt, bản hybrid nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, phù hợp với điều kiện vận hành đô thị.

Hệ thống an toàn Honda Sensing tiếp tục là điểm mạnh với loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như phanh tự động khẩn cấp, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và camera hỗ trợ quan sát.

Honda CR-V được bán trên thị trường với 4 phiên bản kèm mức gia dao động từ 1,029 đến 1,259 tỷ đồng.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross được định vị ở nhóm SUV đô thị, nằm giữa phân khúc B và C, nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm phù hợp với nhu cầu gia đình nhỏ. Mẫu xe này nhanh chóng tạo được chỗ đứng nhờ sự thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý.

Thiết kế xe theo hướng hiện đại, gầm cao vừa phải giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị. Kích thước tổng thể 4.460 x 1.825 x 1.620 mm mang lại không gian đủ dùng cho 5 người, đồng thời khoang hành lý rộng đáp ứng nhu cầu đi lại cuối tuần hoặc du lịch ngắn ngày.

Corolla Cross nổi bật với phiên bản hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp, giúp tối ưu chi phí sử dụng lâu dài. Trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí, điều hòa tự động, cửa sổ trời và kết nối điện thoại thông minh.

Gói an toàn Toyota Safety Sense tiếp tục là điểm cộng lớn với các tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo va chạm, giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

Corolla Cross được bán trên thị trường với 2 phiên bản kèm giá từ 820 đến 913 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce là tân binh trong phân khúc SUV cỡ B nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế hiện đại và định hướng rõ ràng cho khách hàng gia đình trẻ.

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới, mang lại diện mạo mạnh mẽ và cá tính. Kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất được tối ưu, đặc biệt là hàng ghế sau và sàn phẳng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xforce sử dụng động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT, ưu tiên tính êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nội thất hiện đại với màn hình lớn, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng. Xe cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản và một số công nghệ chủ động, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trong đô thị.

Mitsubishi Xforce hiện được phân phối với 5 phiên bản kèm giá từ 599 đến 710 triệu đồng.

Tùy theo ngân sách và nhu cầu sử dụng, mỗi mẫu SUV 5 chỗ đều có thế mạnh riêng. Nếu ưu tiên trải nghiệm lái và trang bị, Mazda CX-5 là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, Honda CR-V phù hợp với gia đình cần không gian rộng và công nghệ an toàn cao. Toyota Corolla Cross lại ghi điểm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, còn Mitsubishi Xforce hướng tới nhóm khách hàng trẻ với mức giá dễ tiếp cận.