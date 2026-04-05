Xe máy điện sạc 10 phút chạy hàng trăm km bán ra thị trường, giá từ 790 triệu

Nhà sản xuất xe máy Verge Motorcycles đến từ Estonia vừa công bố bắt đầu sản xuất chiếc xe máy được cho là đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ pin thể rắn hoàn toàn, TS Pro. Xe được phát triển với sự hợp tác của Donut Lab, một công ty khởi nghiệp từ Phần Lan.

Chiếc Verge TS Pro Gen 2 đầu tiên được xuất xưởng từ nhà máy của Verge tại Estonia.

Mặc dù các chi tiết về công nghệ pin trên TS Pro vẫn được giữ bí mật, Verge Motorcycles khẳng định rằng chiếc xe có khả năng hoạt động vượt trội và thời gian sạc cực nhanh. Nếu những tuyên bố này được xác thực trong thực tế, Verge có thể tạo ra một bước đột phá lớn trong công nghệ xe điện.

Trước đó, tại triển lãm CES 2026 vào tháng Giêng, Verge Motorcycles đã giới thiệu chiếc xe máy chạy bằng pin thể rắn đầu tiên của mình, với khả năng sạc chỉ trong 10 phút và phạm vi hoạt động lên tới 600 km. Công nghệ pin thể rắn thay thế chất điện phân lỏng bằng vật liệu rắn giúp cải thiện độ an toàn, mật độ năng lượng và tuổi thọ.

Nhiều nhà sản xuất ô tô cũng đã thử nghiệm công nghệ pin thể rắn trong nhiều năm, nhưng hầu hết vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nguyên mẫu. Verge Motorcycles cho biết họ đã vượt qua rào cản này và đưa công nghệ vào sản xuất thực tế.

Xe có giá khởi điểm từ 790 triệu đồng tại thị trường Mỹ.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 cấu hình của TS Pro: phiên bản tiêu chuẩn với pin 20,2 kWh cho phạm vi hoạt động 350 km và công suất sạc tối đa 100 kW; hoặc phiên bản tầm xa với dung lượng 33 kWh có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 600 km và hỗ trợ công suất sạc tối đa 200 kW.

Xe được trang bị động cơ Donut Motor 2.0 có khả năng sản sinh công suất tối đa 100 kW (137 mã lực) và mô-men xoắn ấn tượng 1.000 Nm (737 lb-ft). Hệ thống giao diện người dùng Starmatter của Verge cung cấp 4 chế độ vận hành và có thể được cải tiến thông qua các bản cập nhật qua mạng. Giá bán tại Mỹ bắt đầu từ 29.990 USD (790 triệu đồng, chưa bao gồm thuế và phí), với tùy chọn pin dung lượng lớn hơn có giá cao hơn 5.000 USD (131,7 triệu đồng). Để đặt hàng, khách hàng cần đặt cọc 100 USD.

Gần đây, Donut Lab đã công bố kết quả thử nghiệm cho thấy tính an toàn và hiệu suất của công nghệ pin thể rắn đã được tích hợp vào xe máy Verge TS Pro. Các thử nghiệm cho thấy pin vẫn hoạt động an toàn ngay cả khi bị hư hỏng cấu trúc, điều thường sẽ bị vô hiệu hóa trên các hệ thống lithium-ion thông thường. Khi một cell thử nghiệm bị hỏng trong điều kiện nhiệt độ cao, pin không gặp phải hiện tượng quá nhiệt hay nguy cơ cháy nổ, mà vẫn duy trì hoạt động ổn định.

Pin thể rắn từ Donut Lab là vũ khí có trên TS Pro.

Theo Donut Lab, công nghệ này cũng mang lại những cải tiến đáng kể ở cấp độ bộ pin. Trong thử nghiệm thực tế, hệ thống đạt công suất sạc tối đa vượt quá 100 kW, cho phép sạc nhanh chóng từ 10% lên 50% chỉ trong khoảng 5 phút. Kết quả này nhấn mạnh những ưu điểm của kiến trúc bán dẫn, bao gồm cải thiện độ an toàn, mật độ năng lượng cao và khả năng sạc cực nhanh.

Verge dự kiến sẽ bắt đầu giao xe cho những khách hàng đặt trước vào quý đầu tiên, trong khi các đơn đặt hàng mới sẽ được tiếp nhận vào cuối năm.