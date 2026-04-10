Xe máy điện giảm giá sâu, nhiều mẫu hot khan hàng, khó nhận xe ngay

Bước sang đầu tháng 4, thị trường xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục duy trì sức nóng sau hơn một tháng tăng trưởng mạnh về nhu cầu mua sắm. Khảo sát của PV VietNamNet tại nhiều đại lý cho thấy, hàng loạt mẫu xe máy điện ăn khách từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, VinFast hay Dat Bike đều rơi vào tình trạng khan hàng, thậm chí nhiều mẫu phải chờ đặt trước cả tháng mới có xe giao. Tuy nhiên, giá bán trên thị trường lại ghi nhận xu hướng tăng - giảm đối nghịch giữa các hãng.

Ở nhóm xe máy điện phổ thông, mẫu Honda ICON e: hiện được các đại lý chào bán trong khoảng giá 31-32 triệu đồng. Dù lượng khách hàng hỏi mua tăng mạnh, nguồn cung không dồi dào, mẫu xe này vẫn bị cắt ưu đãi 10 triệu đồng ở tháng trước. Theo một số nhân viên bán hàng, Honda đã thu hẹp chính sách hỗ trợ tại đại lý khi nhu cầu mua xe tăng mạnh, nguồn cung hạn chế khiến giá thực tế của ICON e: không còn hấp dẫn như giai đoạn đầu mở bán.

Honda ICON e: là mẫu xe máy điện đô thị nhỏ gọn, hướng tới học sinh và nữ giới, nổi bật với động cơ 1.5kW (tối đa 1.81kW), tốc độ tối đa khoảng 48-49 km/h, và quãng đường di chuyển khoảng 50-71 km/lần sạc. Xe trang bị pin Lithium-ion 48V-30.6Ah, hệ thống phanh CBS, cốp 26L và thời gian sạc đầy khoảng 7-8 tiếng.

Trong khi đó, Yamaha NEO’s tiếp tục là mẫu xe có mức giảm giá sâu nhất phân khúc. Nhiều đại lý hiện giảm tới 15 triệu đồng cho mẫu xe này, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 34 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại cũng đã thu hẹp khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước.

Yamaha NEO’s là mẫu xe máy điện thông minh, kiểu dáng nhỏ gọn với động cơ điện YIPU 2 thế hệ mới, công suất tối đa 2.3 kW. Xe sử dụng pin Lithium-ion 51.1V, 23.2Ah, cho quãng đường khoảng 72 km(1 pin, tốc độ 30km/h), có thể nâng lên 144km khi lắp thêm pin phụ. Thời gian sạc đầy khoảng 8-9 tiếng, cốp rộng 27 lít.

“Khách hỏi mua rất nhiều nhưng xe hiện đã hết hàng. Nếu đặt cọc bây giờ thì phải chờ đến tháng 5 mới có thể nhận xe”, nhân viên một đại lý Yamaha tại Long Biên, Hà Nội cho biết.

Ở phân khúc tầm trung, các mẫu xe bán chạy nhà Vinfast như EVO hay Feliz tiếp tục rơi vào tình trạng khan hàng. Khách đặt mua phải chờ khoảng 10 đến 20 ngày mới có xe để nhận.

VinFast tiếp tục duy trì cuộc đua khuyến mãi mạnh tay với mẫu xe điện mới Viper. Mẫu xe này vừa mở bán từ đầu tháng 3 với giá niêm yết 39,9 triệu đồng cho bản không pin và 45,5 triệu đồng cho bản kèm pin. Trong tuần đầu tháng 4, mẫu xe được hãng giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và được tặng thêm 1 triệu tiền mặt khi đặt cọc.

Tổng mức ưu đãi của VinFast Viper quy đổi lên tới hơn 4,5 triệu đồng cho bản kèm pin, giúp giá lăn bánh thực tế của Viper giảm xuống chỉ còn khoảng 37 triệu đồng. Mẫu xe này được định vị ở nhóm xe máy điện tầm trung - cao cấp, hướng tới khách hàng cần phương tiện có hiệu năng mạnh và quãng đường di chuyển dài. Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa khoảng 3.000W, tốc độ tối đa 70 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 156 km mỗi lần sạc.

Khác với nhiều đối thủ trên thị trường, Dat Bike cho biết vẫn giữ nguyên giá bán dù nhu cầu tăng cao và nguồn cung chịu áp lực lớn.

Hiện mẫu Dat Bike Quantum S1 có giá bán lẻ từ 49,9 triệu đồng cho các màu tiêu chuẩn và 50,9 triệu đồng với các tùy chọn màu đặc biệt. Đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng S-Series, nổi bật với quãng đường di chuyển tối đa lên tới 285km sau mỗi lần sạc.

Theo ghi nhận từ thị trường, việc xe máy điện đồng loạt khan hàng trong thời gian qua chủ yếu đến từ nhu cầu mua sắm tăng mạnh trước mùa hè, tâm lý chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn và chuẩn bị cho đợt hạn chế xe máy xăng đi vào vành đai 1 của Hà Nội kể từ ngày 1/7 tới. Tuy nhiên, thay vì đồng loạt tăng giá theo quy luật cung - cầu, các hãng đang lựa chọn chiến lược kinh doanh khác nhau, cạnh tranh quyết liệt vừa để tối ưu lợi nhuận, vừa đảm bảo mở rộng thị phần.