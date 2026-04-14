Honda Click Street 125 2026 ra mắt: “Chất chơi” đúng nghĩa, dành riêng Gen Z cá tính

Click Street 125 2026 tiếp tục được định hình theo phong cách thể thao trẻ trung, phù hợp với những khách hàng ưa chuộng sự khác biệt so với các mẫu tay ga truyền thống. Ở phiên bản mới, xe được tinh chỉnh theo hướng mạnh mẽ và sắc sảo hơn. Đi kèm với đó là việc cập nhật màu sắc cũng như hệ thống tem mới giúp mẫu xe càng trở nên hấp dẫn với khách hàng.

Dù được làm mới về phong cách, Honda vẫn giữ nguyên những yếu tố cốt lõi giúp Click trở thành dòng xe phổ biến trong đô thị. Xe có kích thước gọn gàng, chiều cao yên khoảng 769 mm và trọng lượng chỉ khoảng 112 kg, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày như chứa mũ bảo hiểm hoặc vật dụng cá nhân.

Click Street 125 2026 được bổ sung nhiều tiện ích đáng chú ý trong phân khúc. Hệ thống đèn pha được cải tiến nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng, trong khi hộc chứa đồ phía trước được mở rộng thêm khoảng 10%, gia tăng tính tiện dụng. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB Type-C thuận tiện cho việc sạc các thiết bị di động trong trường hợp cần thiết. Cụm đồng hồ kỹ thuật số cung cấp đầy đủ thông tin vận hành, và trên các phiên bản cao hơn, xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key cùng tính năng Idling Stop System giúp tiết kiệm nhiên liệu khi dừng chờ.

Về vận hành, mẫu xe tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP dung tích 124,8cc, cấu hình 4 thì, SOHC, làm mát bằng dung dịch. Đây là loại động cơ đã được kiểm chứng về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Bình xăng dung tích 5,5 lít giúp xe duy trì phạm vi hoạt động ổn định, đáp ứng tốt cho việc đi lại trong thành phố.

Honda Click Street 125 2026 được bán tại Malaysia với mức giá 7.428 ringgit - khoảng 49,2 triệu đồng khi quy đổi qua tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Mẫu xe này có 3 lựa chọn màu sắc mới cho khách hàng gồm Street Black Coral, Street Black Purple và Street Black White.