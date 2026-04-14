Honda Dream Thái 1991 máy 'zin' ở Hà Nội mua bằng 10 cây vàng, nay đắt ngang SH

Trong ký ức của nhiều người Việt, Honda Dream không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu tượng của một thời kỳ “ăn nên làm ra” đầu thập niên 1990. Đặc biệt, Honda Dream II nhập khẩu từ Thái Lan từng được xem là tài sản lớn, khi được mua với giá lên tới cả chục cây vàng, ngang một mảnh đất ở nhiều nơi. Chính vì vậy, những chiếc Dream Thái đời đầu luôn mang giá trị vượt ra ngoài khái niệm xe máy thông thường.

Ba thập kỷ sau, khi thị trường xe máy đã bước sang thời kỳ hiện đại với hàng loạt mẫu xe công nghệ cao, phong trào chơi Dream “zin” lại quay trở lại trong một nhóm người dùng đam mê hoài niệm. Với họ, một chiếc Dream còn giữ nguyên bản từ sơn đến máy gần như là “của hiếm”, bởi phần lớn xe cùng thời đã bị dọn lại, thay thế linh kiện hoặc xuống cấp theo thời gian.

Chiếc Dream Thái đời 1991 ở Hà Nội trong tình trạng nguyên bản.

Chiếc Dream Thái trong bài là một trường hợp đặc biệt như vậy, thuộc sở hữu của anh Ngọc Đức (Hà Nội). Xe sản xuất năm 1991, đăng ký năm 1993, giai đoạn đỉnh cao của dòng Dream nhập Thái. Theo chủ xe, thời điểm đó gia đình phải bỏ ra 10 cây vàng để sở hữu, một mức giá rất lớn, đủ mua đất ở nhiều khu vực.

Điều đáng chú ý là sau hơn 30 năm, chiếc xe vẫn giữ được tình trạng gần như nguyên bản tuyệt đối. Nước sơn màu mận chín đặc trưng còn độ bóng, không có dấu hiệu sơn lại. Bộ tem “Dream II” vẫn sắc nét, đúng kiểu thiết kế nguyên bản đầu thập niên 1990.

Các chi tiết như giảm xóc, ống xả, vành nan hoa hay tay dắt phía sau đều còn sáng, cho thấy xe được bảo quản kỹ lưỡng trong thời gian dài. Bộ yên vẫn giữ nguyên form, chưa bọc lại, chi tiết nhỏ nhưng lại là “thước đo” quan trọng với giới chơi xe zin.

Tổng thể xe còn khá mới, biển số cổ hoen rỉ theo thời gian.

Biển 3 số đời cũ đúng “chất” của những chiếc Honda Dream Thái đăng ký từ đầu những năm 1990. Với giới chơi xe, biển 3 số nguyên bản đi cùng xe từ đầu như vậy có giá trị khá lớn, bởi nó chứng minh xe chưa qua sang tên nhiều lần, tăng độ “zin” và tính sưu tầm. Ngay cả khi không phải biển “đẹp”, việc giữ được biển gốc theo xe suốt hơn 30 năm đã là một điểm cộng đáng kể trong mắt người chơi xe cổ.

Honda Dream II đời đầu sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn dung tích 97cc, làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 7-8 mã lực và mô-men xoắn gần 7 Nm, đi kèm hộp số 4 cấp bán tự động. Xe dùng chế hòa khí, khởi động bằng cần đạp và nổi tiếng với mức tiêu hao nhiên liệu thấp chỉ khoảng 1,6-2 lít/100 km, đặc biệt bền bỉ và ít hỏng vặt sau hàng chục năm sử dụng.

Động cơ nguyên bản.

Phần động cơ theo chia sẻ của anh Đức vẫn chưa từng “đụng máy”, vận hành ổn định. Đây chính là yếu tố khiến chiếc xe trở nên đặc biệt, bởi đa số Dream Thái hiện nay đã qua sửa chữa hoặc thay thế linh kiện. Việc xe chỉ qua một đời chủ từ đầu đến nay cũng là lý do giúp giữ được độ “zin” hiếm có, trong khi nhiều xe cùng đời đã bị làm lại hoặc thậm chí trở thành phế liệu.

Hiện tại, chiếc Dream này được định giá khoảng 65 triệu đồng, mức giá cao gấp gần 3 lần mẫu xe số quốc dân hiện nay đó là Honda Wave Alpha, cao gấp đôi xe tay ga "hot" Honda Vision và tiệm cận các mẫu tay ga cao cấp như Honda SH Mode. Tuy nhiên, với giới chơi xe, giá trị của Honda Dream Thái không nằm ở trang bị hay công nghệ, mà ở “chất thời gian” từ tiếng máy nổ đặc trưng, độ bền bỉ cho đến ký ức gắn liền với một giai đoạn đặc biệt của đời sống người Việt.