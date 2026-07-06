Xe ga Suzuki mới đẹp hút mắt cực tiết kiệm xăng

Mẫu tay ga thế hệ mới sử dụng những đường nét bo tròn mềm mại, cụm đèn pha hình tròn viền crôm, thân xe liền mạch cùng nhiều chi tiết hoàn thiện theo phong cách cổ điển. Yên xe được thiết kế với đường chỉ may nổi, kết hợp baga sau mạ crôm, góp phần tạo nên diện mạo thanh lịch và khác biệt so với nhiều mẫu scooter 125cc trên thị trường.

Saluto 125 2026 sử dụng hệ thống khóa thông minh (Smart Key), cho phép người dùng khởi động xe mà không cần sử dụng chìa khóa cơ truyền thống. Cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số, đồng thời hệ thống chiếu sáng LED cũng là những trang bị hiện đại trên xe.

Xe sử dụng động cơ SEP, xi-lanh đơn, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt mức 58,9 km/lít.

Saluto 125 có chiều dài 1.805 mm, rộng 690 mm, cao 1.090 mm và chiều dài cơ sở 1.250 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, phù hợp với đa số người sử dụng tại châu Á. Xe có trọng lượng 114 kg, bình nhiên liệu dung tích 5,5 lít. Hệ thống bánh xe sử dụng vành 10 inch với lốp kích thước 100/90-10 cho cả bánh trước và sau. Phanh trước là phanh đĩa thủy lực, trong khi bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống nhằm tối ưu chi phí bảo dưỡng.

Tại thị trường Đài Loan Saluto 125 2026 có giá bán 87.800 Tân Đài tệ - khoảng 72 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.