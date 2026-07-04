Giá Honda Vision mới nhất đầu tháng 7/2026, đồng loạt giảm giá

Giá xe ga Honda Vision đang được các đại lý bán ra với mức thấp hơn giá đề xuất. Khảo sát một HEAD Honda ở Cần Thơ cho thấy, người mua Vision sẽ được hỗ trợ phí trước bạ và ra biển số lên tới 1 triệu đồng. Ngoài ra còn có thêm voucher phụ kiện 1 triệu đồng và quà tặng 500 nghìn đồng.

Một HEAD Honda khác ở khu vực Hưng Yên cũng giảm 1 triệu đồng và voucher phụ kiện trị giá 1 triệu đồng cho những ai mua Vision. Trong khi đấy, một đại lý khác tại Thái Nguyên sẵn sàng giảm ngay 800 nghìn đồng cho người mua Honda Vision.

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vision Tiêu chuẩn 31,5 30,5-30,7 Vision Cao cấp 33,175 32,175-32,375 Vision Đặc biệt 34,55 33,55-33,75 Vision Thể thao 36,8 35,8-35,0

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế tùy vào đại lý và khu vực bán xe.

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc đa dạng cùng phối màu chi tiết được tinh chỉnh đồng điệu, hiện đại, Vision mang diện mạo thời trang, năng động, đồng thời nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ vượt trội, xứng danh mẫu xe tay ga quốc dân được giới trẻ yêu thích. Thân xe nhỏ gọn kế thừa thiết kế của dòng xe SH cao cấp với các đường nét liền mạch được chau chuốt, nổi bật cùng tông màu Bạc Nhám hoàn toàn mới hiện đại, trẻ trung, kết hợp phối màu tinh tế trên tay dắt sau và tem xe ở phiên bản Thể thao, tạo nên diện mạo thời trang và đầy cuốn hút.

Phần đầu xe gây ấn tượng với các đường nét thiết kế ba chiều sắc sảo, kết hợp đèn trang trí LED và hệ thống đèn trước sử dụng thấu kính xám khói mạnh mẽ, mang đến tổng thể trẻ trung, hiện đại, năng động nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Bộ tem thể thao kế thừa tinh thần thiết kế cốt lõi, được tinh chỉnh tông màu hài hòa hơn, trong khi logo 3D màu đỏ nổi bật trên thân xe cùng các đường nét cách điệu sắc nét góp phần tạo nên hình ảnh cá tính và năng động.

Thiết kế mặt đồng hồ thanh lịch, hiện đại với màn hình LCD hiển thị quãng đường và mức nhiên liệu rõ ràng, kết hợp bánh xe trước kích thước lớn 16 inch giúp người lái có tư thế ngồi cao, thẳng và tầm quan sát rộng hơn khi di chuyển.

Honda Vision được trang bị động cơ eSP thông minh thế hệ mới dung tích 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, cùng các giải pháp giảm ma sát và tối ưu khả năng đốt cháy, mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ.

Xe còn sử dụng khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF do Honda phát triển với trọng lượng nhẹ nhưng độ cứng vững cao, góp phần nâng cao trải nghiệm lái và khả năng vận hành ổn định. Hệ thống ngắt động cơ tạm thời tự động tắt máy sau hơn 3 giây dừng xe và khởi động lại chỉ bằng thao tác vặn tay ga, giúp giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Vision được trang bị hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy với không gian rộng rãi, tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi cho các thiết bị điện tử, cùng hộc chứa đồ dưới yên dung tích lớn có thể để vừa mũ bảo hiểm và nhiều vật dụng cá nhân.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key hỗ trợ xác định vị trí xe, mở khóa từ xa nhanh chóng, đồng thời tăng cường khả năng chống trộm nhờ kết cấu khóa chắc chắn. Ngoài ra, chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn bật giúp người lái có tầm nhìn tốt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng, hạn chế tình trạng quên bật đèn và tăng khả năng nhận diện của xe khi lưu thông trên đường, góp phần nâng cao sự an toàn trong suốt hành trình.