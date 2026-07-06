VinFast VF2 lộ diện và có giá bán từ 188 triệu đồng

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe VF 2 mới, đây là dòng xe điện hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Đây là lựa chọn an toàn hơn cho gia đình nhỏ và thay thế cho xe máy.

VF 2 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ phiên bản Minio Green, với thiết kế gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663 (mm), trục cơ sở dài 2.065 mm, được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành, vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.

VinFast vừa giới thiệu mẫu xe VF 2 và đây là dòng xe điện hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt.

VinFast VF 2 sở hữu diện mạo ấn tượng với nhiều chi tiết phá cách, tạo điểm nhấn như cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ mâm sắt 13 inch là điều chưa làm nhiều khách hàng hài lòng. Công năng được trang bị hiện đại với màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM. Xe có động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.

Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

VF 2 chỉ có giá 188 triệu đồng (bao gồm pin), đồng thời được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng.

Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng. Xe được trang bị túi khí cho người lái cùng loạt công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau.

Đặc biệt, VF 2 chỉ có giá 188 triệu đồng (bao gồm pin), đồng thời được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với chi phí sở hữu chỉ tương đương một mẫu xe máy cao cấp cùng công năng sử dụng và các công nghệ an toàn của một mẫu ô tô điện thông minh.

Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng.

VinFast sẽ bắt đầu nhận đặt cọc cho VF 2 từ ngày 15/7, với mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho các khách hàng đặt cọc trong 3 ngày vàng 15 - 17/7. Phí đặt cọc là 10 triệu đồng/xe, không hoàn hủy, chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình. Dự kiến, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.