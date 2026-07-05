Honda CB500 Super Four đầu tiên về Việt Nam, giá 285 triệu đồng

Honda CB500 Super Four (SF) 2026 được một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM nhập khẩu từ Trung Quốc. Xe bán ra với giá 285 triệu đồng, chưa gồm phí lăn bánh.

Dòng CB500 SF được phát triển và tập trung chủ yếu cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được sản xuất bởi liên doanh Wuyang - Honda, giới thiệu lần đầu vào cuối 2025 và mở bán đầu 2026.

Kế thừa di sản của dòng CB1000 huyền thoại, thiết kế tổng thể CB500 SF mang chất cơ bắp, hoang dã. Xe không có nhiều chi tiết nhấn nhá phức tạp, ngược lại là sự đơn giản, tập trung vào trải nghiệm lái xe.

Về kích thước, mẫu xe Honda có chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.103 x 775 x 1.083 mm, trục cơ sở 1.412 mm. Xe nặng khoảng 188 kg.

Đèn pha tròn, bên dưới là kèn đôi mang chất hoài hiệm của những dòng CB trong quá khứ. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng LED cho toàn bộ đèn trước, sau.

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CB500 SF có tư thế lái thoải mái nhờ tay lái đặt cao và rộng sang hai bên. Xe sử dụng màn hình TFT kích thước 5 inch.

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Xe có ba màu lựa chọn ở Việt Nam là trắng sọc xanh, đỏ sọc trắng và đen sọc xanh. Yên cao 795 mm, phân tầng cho hai người.

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Honda trang bị phanh đĩa kép ở bánh trước kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Phuộc USD của KYB.

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Giống như các dòng CB, mẫu xe 500 phân khối cũng có bình xăng kiểu giọt nước, dung tích 14,7 lít. Dòng chữ CB500 Super Four trang trí bên hông xe.

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Phần đuôi xe mang dáng dấp của một số thế hệ CB1000 trong quá khứ khi vuốt cao và kèm đèn đôi kiểu cổ điển.

Cả hai bánh trên CB500 SF đều có kích thước 17 inch. Bánh sau đi kèm phanh đĩa đơn, ABS, ống xả mạ crôm thiết kế hướng lên cao.

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Động cơ của Honda CB500 SF là loại DOHC, 4 xi-lanh, làm mát bằng dung dịch, công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 47 Nm. Xe đi kèm các công nghệ như kiểm soát lực kéo, bướm ga điện tử, ly hợp điện tử E-Clutch, ba chế độ lái: Standard (tiêu chuẩn), Urban (đô thị) và Sport (thể thao). Ly hợp điện tử trên CB500 SF cho phép xe khởi động, dừng lại hoặc sang số mà không cần dùng côn. Điều này giúp người mới chơi môtô dễ dùng xe hơn, trong khi hỗ trợ các tay lái đã có kinh nghiệm sang số mượt và nhanh hơn.

Giá bán 285 triệu đồng của Honda CB500 SF đắt hơn đáng kể dòng CB500 Hornet đang bán chính hãng (185 triệu đồng). Tuy nhiên, phong cách hướng đến của hai xe là khác nhau. CB500 SF hoài cổ, động cơ dạng 4 xi-lanh, trong khi CB500 Hornet thể thao, động cơ 2 xi-lanh.

Tầm giá gần 300 triệu đồng, ngoài Honda CB500 SF nhập tư nhân, người dùng còn có lựa chọn khác ở phân khúc nakedbike là Yamaha MT-09 giá 299 triệu đồng với động cơ 890 phân khối, 3 xi-lanh.