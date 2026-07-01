Suzuki tung ra phiên bản Jimny đặc biệt cho khách hàng thích Offroad

Suzuki vừa giới thiệu phiên bản giới hạn của Jimny XL tại Úc mang tên “Rhino Special Edition” (tạm dịch là "phiên bản đặc biệt Tê giác"), đây chính là chiếc Jimny có mức giá đắt đỏ nhất từng xuất hiện tại quốc gia này.

Jimny là mẫu xe địa hình cỡ nhỏ có nhiều gói nâng cấp độc bản từ ngoại thất đến nội thất. Tuy nhiên đối với mẫu xe này, tâm điểm nằm ở gói phụ kiện “Rhino Go Pack” cùng một loạt các món đồ đặc biệt. Trước đó, Jimny bản Rhino Edition từng có mặt tại Malaysia, điểm khác biệt tại Úc là phiên bản Rhino chỉ trang bị trên cấu hình Jimny XL 5 cửa.

Suzuki vừa giới thiệu phiên bản giới hạn của Jimny XL tại Úc mang tên “Rhino Special Edition”.

Các dải decal sọc màu Đen bóng và Nhôm mờ chạy dọc theo thân xe, kết hợp hài hòa với đồ họa hình tê giác đặc trưng tạo nên tên tuổi của phiên bản này. Xe trang bị bộ mâm hợp kim, kích thước 15 inch thiết kế cắt vát kim cương kiểu mới, tấm chắn bùn, lưới tản nhiệt vân tổ ong màu đen với dòng chữ sơn nổi "Suzuki", cùng tấm ốp gầm và ốp sườn mang phong cách nhôm thể thao.

Jimny Rhino Edition có tông màu độc quyền ngoại thất là Vàng chanh kết hợp mui màu Đen ngọc trai. Tùy chọn màu sắc này trước đây chỉ giới hạn cho phiên bản Jimny 3 cửa tại Úc. Jimny XL 5 cửa được sản xuất tại Ấn Độ, trong khi Jimny phiên bản 3 cửa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Xe trang bị bộ mâm hợp kim, kích thước 15 inch thiết kế cắt vát kim cương kiểu mới,

Jimny là mẫu xe địa hình cỡ nhỏ có nhiều gói nâng cấp độc bản từ ngoại thất đến nội thất.

Bên trong nội thất chủ đề Tê giác được đẩy mạnh với các huy hiệu đính trên bảng táp-lô, các chi tiết ốp màu Bạc, cùng phần ghế da màu đen điểm xuyết các đường chỉ khâu màu Vàng chanh và được dập nổi logo Rhino sắc sảo.

Các phiên bản số sàn sẽ nhận được đầu cần số mang phong cách retro hoài cổ. Ngoài ra, tất cả các xe đều trang bị thảm lót khoang hành lý loại dày chịu lực, hệ thống đèn nội thất 8 màu sắc, cặp loa Pioneer nâng cấp ở phía trước. Các trang bị tiêu chuẩn được thừa hưởng từ bản XL thông thường bao gồm màn hình giải trí trung tâm 9 inch, ghế bọc vải và vô-lăng bọc da.

Jimny XL Rhino Edition tiếp tục sử dụng khối động cơ I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên tiêu chuẩn.

Sức mạnh được giữ nguyên, Jimny XL Rhino Edition tiếp tục sử dụng khối động cơ I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên tiêu chuẩn, cho công suất 101 mã lực. Khối động cơ này kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh AllGrip Pro 4WD trứ danh, đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc số tự động. Gói phụ kiện độc quyền “Rhino Go Pack” được thiết kế hướng tới những chủ xe Jimny có niềm đam mê với các chuyến phiêu lưu dã ngoại ngoài trời.

Thùng đồ dã ngoại này, gồm: một hộp đựng chìa khóa bằng kim loại và móc khóa, mũ tai bèo, đèn măng-xông di động, bình nước thể thao, chăn du lịch, ly giữ nhiệt thermos, thùng giữ lạnh và chiếc loa Bluetooth cầm tay; tất cả các món đồ này đều được in dập logo hình Tê giác đặc trưng.

Bên trong nội thất chủ đề Tê giác được đẩy mạnh với các huy hiệu đính trên bảng táp-lô.

Phiên bản đặc biệt Rhino Special Edition trở thành chiếc Jimny đắt giá tại Úc, cụ thể là 44.990 AUD quy đổi 836 triệu đồng cho phiên bản số sàn và 47.990 AUD quy đổi 892 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Mức giá phiên bản này cao hơn 10.000 AUD quy đổi 186 triệu đồng so với Jimny XL tiêu chuẩn. Theo Suzuki Úc, số lượng phiên bản Rhino được sản xuất giới hạn, dù mức giá cao nhưng mức độ quan tâm của khách hàng nơi đây vẫn rất nhiều.