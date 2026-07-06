Ưu nhược điểm của Honda BR-V khi đối sánh Toyota Veloz Cross

Nhu cầu xe MPV dùng cho mục đích sử dụng gia đình gia tăng trong những năm gần đây. Khi đời sống kinh tế khá giá hơn, nhiều gia đình thích sắm các mẫu xe thiết kế rộng rãi. Trong số đó, Honda BR-V và Toyota Veloz Cross là các ấn phẩm đáng chú ý. Hiện nay, BR-V có giá niêm yết trong khoảng 579-630 triệu đồng, tùy từng mẫu xe. Trong khi đối thủ Veloz Cross đắt hơn, với giá niêm yết 638 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 660 triệu đồng cho bản Top. Đi vào chi tiết, hai mẫu xe này có nhiều điểm sánh cạnh với nhau.

Ngoại thất

Về ngoại thất, cả Honda BR-V và Toyota Veloz Cross đều sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, mạnh mẽ nhưng theo hai định hướng khác nhau. Honda BR-V mang đậm chất thể thao với phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt dạng thanh ngang viền chrome liền mạch cùng cụm đèn LED phía trước, tạo nên diện mạo cao cấp và khỏe khoắn. Còn Toyota Veloz Cross hướng đến phong cách SUV với lưới tản nhiệt hình tổ ong kết hợp ốp cản trước, mang lại vẻ hiên ngang và cứng cáp.

Ở thân xe, BR-V gây ấn tượng với các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp dải đèn hậu LED, tạo nên vẻ lịch lãm nhưng vẫn năng động. Veloz Cross cũng sử dụng các đường gân dập nổi quanh hốc bánh xe để tăng tính thể thao, đồng thời bổ sung đường mạ chrome kéo dài từ đầu đến đuôi xe, mang đến cảm giác sang trọng và hài hòa.

Về trang bị ngoại thất, Honda BR-V nổi bật với khoảng sáng gầm cao, bộ mâm hợp kim 17 inch phay xước sơn đen, đèn sương mù LED tích hợp hài hòa với hốc gió trang trí (L), ăng-ten vây cá mập, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED và tay nắm cửa mạ chrome (L) có nút khóa/mở khóa thông minh, giúp người lái mở cửa chỉ với một chạm mà không cần lấy chìa khóa.

Toyota Veloz Cross được trang bị mâm hợp kim thiết kế thể thao, gương chiếu hậu gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED hỗ trợ người lái thuận tiện trong quá trình vận hành. Xe lại có cụm đèn hậu LED nối liền, góp phần tạo điểm nhấn hiện đại và tăng cảm giác bề thế cho tổng thể xe.

Nội thất

Honda BR-V và Toyota Veloz Cross đều hướng đến sự rộng rãi và tiện nghi cho gia đình, nhưng mỗi mẫu xe có những điểm nhấn riêng. Honda BR-V sở hữu không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi với thiết kế cao cấp, tinh tế, trong khi Toyota Veloz Cross mang phong cách hiện đại, trẻ trung nhờ bảng táp-lô phối hai tông màu. Cả hai đều có hàng ghế gập linh hoạt để gia tăng không gian sử dụng, song BR-V cho phép gập hàng ghế thứ hai và thứ ba nhằm mở rộng khoang hành lý. Còn Veloz Cross nổi bật với hàng ghế sau rộng rãi, có tựa tay ở hàng ghế thứ hai và chế độ sofa, mang lại sự thoải mái và đa dụng hơn.

Ở khu vực khoang lái, Honda BR-V được thiết kế thoáng đãng với tầm quan sát rộng, trang bị bảng đồng hồ TFT màu 4,2 inch hiển thị đa thông tin như mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, nhiệt độ ngoài trời, đồng hồ và các tính năng Honda SENSING, cùng màn hình cảm ứng giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Toyota Veloz Cross sở hữu màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch với 4 chế độ tùy chỉnh, hỗ trợ người lái theo dõi thông tin và vận hành thuận tiện, đồng thời được trang bị hệ thống đèn trang trí khoang lái giúp tăng khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng và tạo không gian dễ chịu cho hành khách.

Về tiện nghi, Honda BR-V sử dụng nội thất bọc da sang trọng (L) từ ghế ngồi, cần số, tapi cửa đến bệ tỳ tay, kết hợp cửa kính điện một chạm chống kẹt ở ghế lái, điều hòa tự động (L) làm mát nhanh, cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, chế độ khởi động từ xa bằng chìa khóa (L), hộc chứa đồ ở cả ba hàng ghế, 2 cổng kết nối USB và 3 cổng sạc bố trí trên cả ba hàng ghế (L).

Toyota Veloz Cross trang bị ghế da kết hợp nỉ cao cấp, điều hòa tự động một vùng, khay giữ cốc tiện lợi ở hàng ghế trước và hệ thống sạc bố trí tại tất cả các hàng ghế, gồm sạc không dây ở hàng ghế trước và cổng sạc USB cho hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối và sử dụng thiết bị của hành khách trên mọi hành trình.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Honda BR-V nổi bật với động cơ 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất 119 Hp và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT, trợ lực lái điện thích ứng nhanh, khung gầm cứng cáp và khung xe thép cường độ cao, mang lại cảm giác lái thể thao, phản hồi nhanh, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe còn được trang bị các nút điều khiển trên vô lăng, nút bấm khởi động và lẫy chuyển số (L), phù hợp với những người ưu tiên trải nghiệm cầm lái. Nhưng xét về các công nghệ hỗ trợ quan sát và đỗ xe, BR-V không đa dạng bằng đối thủ.

Ngược lại, Toyota Veloz Cross không nhấn mạnh về hiệu suất động cơ mà tập trung vào các công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn. Xe được trang bị 6 túi khí, cảnh báo điểm mù (BSM), camera hỗ trợ đỗ xe (phiên bản CVT Top có camera 360 độ), cảm biến lùi, cùng các tính năng an toàn chủ động như đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo lệch làn đường (LDA), cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) và cân bằng điện tử (VSC).

Các trang bị như trên của Veloz Cross giúp xe di chuyển trong đô thị và đỗ xe trở nên thuận tiện, an tâm hơn. Tuy nhiên, Veloz Cross rõ ràng không nhấn mạnh đến khả năng vận hành hay cảm giác lái như Honda BR-V.

Về công nghệ an toàn, Honda BR-V tạo lợi thế khi là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị Honda SENSING trên tất cả các phiên bản. Hệ thống tích hợp các tính năng CMBS, LCDN, ACC, LKAS, AHB và RDM, sử dụng camera và bộ xử lý để nhận diện phương tiện, người đi bộ, người đi xe đạp và vạch kẻ đường, góp phần nâng cao mức độ an toàn trên mọi hành trình. Còn phía Toyota Veloz Cross lại ghi điểm nhờ các tính năng hỗ trợ quan sát thực tế như camera 360 độ (trên bản CVT Top), cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, mang lại sự thuận tiện hơn khi di chuyển và đỗ xe trong không gian hẹp.

Đánh giá chung

Honda BR-V nổi bật với thiết kế thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ 1.5L i-VTEC và cảm giác lái chắc chắn, trong khi Toyota Veloz Cross lại thiên về phong cách SUV hiện đại cùng không gian nội thất linh hoạt và nhiều tiện nghi hỗ trợ sử dụng hàng ngày.

Về an toàn và công nghệ hỗ trợ, BR-V ghi điểm với Honda SENSING toàn diện trên mọi phiên bản, còn Veloz Cross mạnh ở các tính năng hỗ trợ quan sát và đỗ xe như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang. Nhìn chung mỗi dòng xe đều có ưu điểm riêng, BR-V phù hợp người ưu tiên cảm giác lái và vận hành, còn Veloz Cross hướng đến sự tiện dụng, dễ dùng và hỗ trợ lái xe trong đô thị tốt hơn.