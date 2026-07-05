Giá xe côn tay Honda Winner R đầu tháng 7/2026, giảm tới 7 triệu đồng

Honda Winner R là tên gọi mới, trong đó chữ "R" (Racing) thể hiện định hướng thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua thể thao. Lô-gô Winner R được tạo hình với các đường nét góc cạnh, góp phần làm nổi bật phong cách thể thao của mẫu xe.

Hiện nay, nhiều HEAD Honda đang giảm giá dòng xe Winner R cực mạnh. Khảo sát một đại lý ở Đồng Nai cho thấy, người mua mẫu xe côn tay này sẽ được giảm ngay 7 triệu đồng. Trong khi một HEAD Honda ở Bến Tre cũng sẵn sàng giảm ngay tới 5 triệu đồng cho người mua Winner R.

Bảng giá Honda Winner R mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner R Tiêu chuẩn 46,36 39,36-41,36 Winner R Đặc biệt 50,26 43,26-45,26 Winner R Thể thao 50,76 43,76-45,76

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Xe có nhiều lựa chọn màu sắc. Phiên bản Thể thao (Đỏ Đen) lấy cảm hứng từ mẫu CBR1000RR-R. Phiên bản Đặc biệt (Xanh Đen, Đỏ Đen, Xám Đen, Đen) sử dụng bộ tem kéo dài từ đầu đến thân xe. Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen Bạc, Đỏ Đen) có cách phối màu và tem xe theo phong cách trẻ trung, hiện đại.

Thiết kế của Honda Winner R hướng đến phong cách siêu mô tô thể thao với phần đầu xe, thân xe và đuôi xe được tạo hình liền mạch. Tay nắm sau tích hợp vào đuôi xe, thân xe được tối ưu khí động học nhằm hỗ trợ quá trình vận hành.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED với cụm đèn pha tích hợp đèn xi nhan. Công nghệ "Ánh sáng pha lê" giúp cải thiện độ sáng của đèn pha, hỗ trợ khả năng quan sát khi di chuyển. Gờ để chân được thiết kế liền mạch với thân xe, tạo tư thế ngồi thuận tiện và dễ điều khiển. Bề mặt sần giúp tăng độ bám và hạn chế trơn trượt khi đặt đồ. Mặt đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản có thiết kế gọn, hiển thị rõ các thông tin vận hành trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Sức mạnh của Winner R đến từ khối động cơ 150cc, DOHC, 4 van, hộp số 6 cấp. Xe tiếp tục được trang bị bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch), giúp sang số mượt hơn, tăng độ ổn định khi giảm số và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau.

Động cơ được áp dụng các công nghệ giảm rung, giảm ma sát như trục cân bằng, xi-lanh lệch tâm, váy piston phủ molybdenum, cò mổ con lăn và ống lót xi-lanh đặc biệt, góp phần cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trên các phiên bản Thể thao và Đặc biệt, Honda Winner R được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, hỗ trợ kiểm soát lực phanh và hạn chế khóa bánh khi phanh gấp hoặc trên mặt đường trơn. Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ thống khóa thông minh (Smart Key), cho phép mở khóa từ xa và hỗ trợ xác định vị trí xe. Vòng LED xanh trên núm khóa sẽ phát sáng khi kích hoạt.

Các phiên bản Đặc biệt và Thể thao được trang bị cổng sạc USB Type-A có nắp chống nước ở phía trước xe và sử dụng xích O-Ring nhằm tăng độ bền, giảm tần suất bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, Honda Winner R là một trong những dòng xe côn tay cỡ nhỏ đáng chú ý hiện nay. Mẫu xe này kết hợp thiết kế theo phong cách thể thao với các trang bị và công nghệ phục vụ nhu cầu vận hành hằng ngày cũng như trải nghiệm lái.