Suzuki ra mắt xe ga hoàn toàn mới với thiết kế vuông vức khác biệt

Được phát trển theo phong cách neo-retro, Suzuki SUI 2026 gây ấn tượng với tổng thể vuông vức và tối giản. Bề mặt thân xe được tạo hình bằng những đường nét vuông bo tròn, mang lại cảm giác thân thiện và gần gũi thay vì sự sắc sảo hay hầm hố thường thấy trên nhiều mẫu xe tay ga hiện đại. Phần đầu xe được thiết kế đơn giản với tỷ lệ cân đối, tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng và dễ tiếp cận đối với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Tên gọi SUI là viết tắt của Suzuki Urban Icon, thể hiện định hướng phát triển một mẫu xe dành cho môi trường đô thị. Xe được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật có liên quan đến dòng Swish, nhưng hãng xe Nhật Bản đã tái định hình hoàn toàn phong cách của sản phẩm. Nếu Swish mang dáng dấp hiện đại và thiên về sự năng động thì SUI lại hướng tới hình ảnh một chiếc scooter đô thị thân thiện, đề cao sự thoải mái và tính ứng dụng trong cuộc sống thường nhật.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn dung tích 124cc, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,84 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 47,18 km/lít, bình xăng dung tích 5,5 lít đáp ứng những cung đường vận hành dài.

Yên xe có chiều dài khoảng 700 mm và chiều rộng 360 mm, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người lái. Khoang chứa đồ dưới yên được thiết kế với cửa mở rộng, đủ sức chứa một số loại mũ bảo hiểm nửa đầu. Phía trước còn có thêm hộc chứa đồ, móc treo đồ và vị trí đặt chai nước, giúp gia tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên SUI là sàn để chân dạng phẳng với diện tích khá lớn. Thiết kế này cho phép người dùng dễ dàng mang theo túi xách, túi mua sắm hoặc các vật dụng cá nhân khác. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe trở nên phù hợp hơn với môi trường đô thị, nơi tính linh hoạt và sự tiện lợi luôn được đặt lên hàng đầu.

Suzuki SUI sử dụng bộ vành 10 inch ở cả hai bánh cùng lốp kích thước 100/90-10. Hệ thống phanh gồm đĩa đơn 200 mm phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Trong khi đó, hệ thống treo sau sử dụng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh ba cấp độ tải trước, cho phép người dùng tùy chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành hoặc tải trọng khác nhau.

Tại Đài Loan, Suzuki SUI 2026 được phân phối với giá bán 77.000 Tân Đài tệ - khoảng 63,9 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.