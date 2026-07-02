Suzuki ra mắt xe ga mới, trang bị hiện đại khiến Honda SH phải dè chừng

Trước đó, Burgman 15 từng nhiều lần được nhắc tới khi xuất hiện thông tin đăng ký tại Indonesia, khiến không ít người dự đoán đây sẽ là quốc gia đầu tiên đón nhận mẫu xe này. Tuy nhiên, Suzuki lại lựa chọn Philippines làm điểm khởi đầu cho hành trình của Burgman 15 tại khu vực Đông Nam Á.

Về thiết kế, Burgman 15 mang phong cách maxi scooter lịch lãm và thực dụng. Xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn mềm mại thay vì các mảng cắt xẻ góc cạnh thường thấy trên những mẫu xe thiên về thể thao. Phần đầu xe vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Burgman, gợi liên tưởng đến đàn anh Burgman 400, nhờ đó tạo cảm giác cao cấp và bề thế hơn so với các mẫu scooter 150cc thông thường.

Sức mạnh của Burgman 15 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149 cc, làm mát bằng dung dịch và trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 10,6 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố vào khoảng 43,6 km/lít, khá ấn tượng trong phân khúc.

Về trang bị, Burgman 15 được đánh giá cao với loạt công nghệ hiện đại như màn hình TFT toàn phần hỗ trợ giao diện ngày/đêm, khóa thông minh Smart Key, hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, cảm biến áp suất lốp TPMS và phanh ABS hai kênh.

Xe sử dụng bộ vành 14 inch ở cả bánh trước và sau, giúp tăng độ ổn định khi vận hành. Dưới yên là cốp chứa đồ dung tích 25 lít, đồng thời tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, đi kèm đèn passing và đèn cảnh báo nguy hiểm, hỗ trợ tối đa khi di chuyển trong nhiều điều kiện khác nhau.

Tại Philippines, Burgman 15 được bán với mức giá 165.000 peso, tương đương khoảng 70,5 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.