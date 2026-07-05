Suzuki Satria có thế hệ mới sau 6 năm, giá 54,5-59 triệu đồng

Về vận hành, Satria vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn DOHC dung tích 147,3 phân khối, hầu như không thay đổi so với thế hệ Satria F150 trước đây. Động cơ cho công suất 18,1 mã lực, mô-men xoắn 13,8 Nm, kết hợp hộp số côn tay 6 cấp. Xe có trọng lượng khoảng 112 kg.

Điểm mới trên thế hệ này nằm ở trang bị với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki Clutch Assist System (SCAS) và giảm xóc trước cải tiến.

Bên cạnh những thay đổi về hỗ trợ vận hành, Suzuki cũng bổ sung nhiều tiện ích. Xe có hộc chứa đồ phía trước dung tích 961 ml (gần 1 lít), có thể mở mà không cần tắt máy. Phiên bản Satria Pro được trang bị cổng sạc USB Type-A trong hộc đồ. Hệ thống khóa thông minh tích hợp tính năng tìm xe trong phạm vi 20 m. Satria cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, dẫn đường trên màn hình xe và theo dõi một số thông tin về tình trạng xe thông qua điện thoại.

Satria được Suzuki Việt Nam phân phối từ tháng 7 với hai phiên bản nhập khẩu Indonesia. Bản Satria có hai lựa chọn màu xanh-xám-đen và đen-đỏ, giá 54,5 triệu đồng. Phiên bản Satria Pro màu đỏ-đen có giá 59 triệu đồng. Hai phiên bản khác nhau chủ yếu ở trang bị. Satria Pro nặng hơn 3 kg, sử dụng đèn pha LED thay cho halogen và được bổ sung kết nối Suzuki Ride Connect, khóa thông minh, tính năng định vị xe, cổng sạc USB cùng hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Mức giá này cao hơn khoảng 2,5-7 triệu đồng so với Satria F150 nhập khẩu chính hãng ra mắt năm 2020, khi đó có giá 51,99 triệu đồng.

Trong phân khúc underbone 150 phân khối tại Việt Nam, Satria cạnh tranh với Yamaha Exciter 155 VVA và Honda Winner X ở nhóm xe côn tay phổ thông. Với mức giá 54,5-59 triệu đồng, Satria 2026 thuộc nhóm xe có giá bán cao nhất phân khúc.

Suzuki Satria PRO rục rịch về Việt Nam Những thông tin mới nhất cho thấy Suzuki đang hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa mẫu Satria PRO ra thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Bấm xem >>

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Hồ Tân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 04/07/2026 16:37 PM (GMT+7)