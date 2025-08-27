Xe ga 150cc mới giá chỉ 42,5 triệu đồng, trang bị hiện đại như xe ga cao cấp

Mới đây, QJMotor đã giới thiệu mẫu xe tay ga 150cc mang tên FLY 150, bên cạnh mẫu ACE 150 đã ra mắt trước đó. FLY 150 được bán với giá 11.580 nhân dân tệ (khoảng 42,5 triệu đồng), cao hơn 2.100 nhân dân tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) so với ACE 150. Tuy nhiên, sự chênh lệch này hoàn toàn hợp lý nhờ vào thiết kế ấn tượng và trang bị nổi bật của FLY 150.

QJMotor FLY 150 ra mắt

Về ngoại hình, FLY 150 có dáng dấp của một chiếc xe tay ga cỡ trung, lớn hơn nhiều mẫu xe trong cùng phân khúc, mang lại không gian chứa đồ rộng rãi hơn. Với chiều dài cơ sở 1.345mm, xe cung cấp tư thế lái thoải mái và cốp chứa đồ dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm fullface cỡ trung. Ngoài ra, xe còn được trang bị móc treo đồ phía trước và các ngăn chứa đồ lớn bên trái, bên phải, tạo nên một "mạng lưới chứa đồ ba chiều".

FLY 150 được trang bị động cơ 149,3cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 14 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14Nm. Động cơ này không chỉ giúp xe khởi động nhanh mà còn tăng tốc mạnh mẽ từ dải vòng tua máy tầm giữa đến cuối. Mặc dù không có nhiều lợi thế về công suất so với ACE 150, nhưng động cơ làm mát bằng chất lỏng của FLY 150 có khả năng chống suy giảm nhiệt tốt hơn, mang lại độ bền cao hơn cho những chuyến đi dài. Hệ thống phun xăng điện tử Bosch cũng giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và phản ứng nhanh hơn.

FLY 150 có dáng dấp của một chiếc xe tay ga cỡ trung

Về an toàn, FLY 150 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát TCS thế hệ thứ 10 của Bosch, đảm bảo khả năng bảo vệ kép khi lái trên đường trơn trượt hoặc trong các tình huống phanh khẩn cấp. Trang bị an toàn này có thể sánh ngang với các mẫu xe nổi tiếng như Honda SH và vượt trội hơn Air Blade. Xe sử dụng lốp không săm chống trượt Cheng Shin với bánh trước và sau có cùng đường kính 12 inch, cùng với hệ thống giảm xóc từ thương hiệu Chuannan, giúp giảm xóc hiệu quả và mang lại lực phanh ổn định.

Ngoài ra, FLY 150 còn sở hữu nhiều tính năng hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 5 inch, hiển thị rõ ràng thông tin về tốc độ, thời lượng pin và mức tiêu thụ nhiên liệu. Màn hình này cũng hỗ trợ dẫn đường, theo dõi áp suất lốp và kết nối với điện thoại. Xe có nhiều phương pháp mở khóa, bao gồm cảm biến Bluetooth, quẹt thẻ NFC và chìa khóa cơ, cùng với ứng dụng Qianjiang Zhixing cho phép điều khiển từ xa.

FLY 150 sở hữu nhiều tính năng hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT LCD 5 inch

FLY 150 còn được trang bị chức năng tắt chân chống bên để tắt máy và tính năng đỗ xe thủ công, giúp xe không bị trôi khi đỗ trên đường dốc hoặc lầy lội. Xe cũng có 2 cổng sạc nhanh USB Type-A và Type-C, với công suất sạc tối đa 30W. Với bình xăng 8,5 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm, FLY 150 có phạm vi hoạt động khoảng 350 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần.