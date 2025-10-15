Xe ga 250cc thiết kế thể thao, nhiều trang bị xịn, phanh ABS mà giá chỉ rẻ ngang Air Blade

Thương hiệu Dayang Motorcycle đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao V Rui 250T, nhắm đến phân khúc 250cc. Mẫu xe này có giá bán đề xuất là 15.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 59 triệu đồng.

Với tiêu chí "Trải nghiệm lái xe tuyệt vời", V Rui 250T được trang bị nhiều tính năng hiện đại, bao gồm đèn LED, động cơ 4 van làm mát bằng nước với dung tích 249cc, và hệ thống chống bó cứng phanh ABS thế hệ thứ 10 của Bosch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, V Rui 250T gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho việc di chuyển trong đô thị.

Mẫu xe này được trang bị đèn pha LED 6 thấu kính, kết hợp với đèn dẫn sáng, tạo nên kiểu dáng sắc nét. Đèn hậu cũng sử dụng bóng LED, giúp tăng cường khả năng nhận diện và đảm bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm. Dưới yên xe, cốp chứa đồ được thiết kế thực dụng, có thể chứa mũ bảo hiểm 3/4 và được trang bị đèn cảm biến ánh sáng. Ngoài ra, phía trước còn có hai hộc đựng đồ, mang lại sự tiện lợi cho việc lưu trữ cá nhân.

Hệ thống truyền động của V Rui 250T sử dụng động cơ 4 van, sản sinh công suất tối đa 22,7 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh này vượt trội so với các mẫu xe như Honda SH 160i và Air Blade 160, mặc dù giá bán của V Rui 250T thấp hơn. Mẫu xe này còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử Yesheng và công nghệ nạp khí vị trí cao, cùng với các linh kiện nhập khẩu như xích DID và phớt dầu NOK, giúp tăng cường khả năng chống mài mòn và tuổi thọ động cơ.

Các tính năng thông minh và thực dụng trên xe bao gồm chìa khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB chống nước và bụi, cùng công tắc điều khiển nguồn điện giúp ngăn ngừa hao pin. Cụm đồng hồ của V Rui 250T sử dụng màn hình màu TFT 5 inch, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường di chuyển và các dữ liệu khác theo thời gian thực, hỗ trợ người lái trong việc đưa ra quyết định chính xác.