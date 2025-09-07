Xe ga trang bị tương đương SH160i mà giá rẻ ngang Vision

Mẫu xe tay ga TVS Ntorq 150 được phát triển dựa trên nền tảng của Ntorq 125 nhưng mang trong mình nhiều cải tiến đáng giá. Điểm thay đổi lớn nhất chính là khối động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 3 van, làm mát bằng không khí, dung tích 149,7cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 13 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống khởi động êm (ISG).

Nhờ khối lượng xe chỉ 115 kg, Ntorq 150 có tỷ lệ công suất/trọng lượng rất tốt, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng – từ 0 đến 60 km/h chỉ trong 6,3 giây. Tốc độ tối đa được công bố đạt 104 km/h, đưa mẫu xe này trở thành một trong những chiếc tay ga nhanh nhất trong phân khúc.

Ntorq 150 được trang bị hai chế độ lái gồm Street và Race. Chế độ Street sẽ kích hoạt hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe, trong khi chế độ Race sẽ kích hoạt tính năng hỗ trợ tăng tốc iGO Assist. Các trang bị an toàn cũng được chú trọng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh, kiểm soát lực kéo, phanh đỗ, phanh khẩn cấp, tay phanh điều chỉnh được và công tắc ngắt động cơ.

Thiết kế của Ntorq 150 cũng được làm mới hoàn toàn, mang đậm phong cách thể thao và mạnh mẽ hơn hẳn so với phiên bản 125cc. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED dạng 4 bi cầu đặt cao, kết hợp đèn hậu LED với tạo hình chữ “T” đặc trưng. Đèn xi-nhan cũng là loại LED và tích hợp chức năng cảnh báo nguy hiểm cùng hỗ trợ phanh khẩn cấp.

Để tăng cường tính khí động học, xe còn được trang bị thêm cánh gió ở phần đầu tương tự như trên mẫu sportbike Apache RR 310. Những chi tiết này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Bên cạnh thiết kế nổi bật và hiệu năng mạnh mẽ, TVS Ntorq 150 còn được trang bị nhiều tính năng tiện ích đáng chú ý. Bình xăng 5,8 lít được đặt dưới yên xe, giúp giữ lại thiết kế sàn phẳng tiện dụng cho người dùng. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên đến 22 lít, rất phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo một bên, mang lại sự ổn định và êm ái trong quá trình vận hành.

Không chỉ dừng lại ở đó, TVS Ntorq 150 còn gây ấn tượng với cụm đồng hồ TFT 5 inch hoàn toàn mới, hỗ trợ đầy đủ các tính năng hiện đại như điều hướng từng chặng, điều khiển nhạc, điều chỉnh độ sáng tự động, kết nối eSIM 4G phục vụ các tính năng viễn thông, tích hợp trợ lý ảo Alexa, kết nối với đồng hồ thông minh, cập nhật thời tiết và thể thao, cũng như cập nhật phần mềm không dây (OTA).

TVS Ntorq 150 được bán ra tại thị trường Ấn Độ với mức giá khởi điểm 119.000 rupee - khoảng 35,5 triệu đồng.