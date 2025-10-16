Honda CL Street 2025: "Huyền thoại Scrambler" sống lại với diện mạo đầy bụi bặm

Dòng xe Honda CL lần đầu tiên ra mắt vào những năm 1960, thuộc phân khúc Scrambler – những mẫu mô tô được thiết kế để vừa chạy trên đường phố, vừa có khả năng chinh phục địa hình nhẹ. Mới đây, phiên bản CL Street 2025 đã được giới thiệu tại Đài Loan, tiếp tục phát triển theo triết lý "Thể hiện cá tính của bạn" (Express Yourself), mang đậm chất hoài cổ với cảm hứng từ dòng xe CL cổ điển.

CL Street 2025 được mở bán với màu nâu mờ mới, có giá đề xuất 308.000 Tân Đài tệ (khoảng 264 triệu đồng), một mức giá hấp dẫn cho một mẫu xe côn tay gần 500cc. Phiên bản mới đã được nâng cấp để cải thiện sự thoải mái cho người lái, tư thế ngồi và phong cách thị giác, giúp xe linh hoạt hơn trong các tình huống di chuyển hàng ngày cũng như những chuyến phiêu lưu off-road nhẹ.

Ngoại hình của CL Street 2025 trở nên bắt mắt hơn với màu sơn mới, đồng thời vẫn giữ lại các đặc điểm mang đậm phong cách Scrambler cổ điển như bình xăng hình bầu dục, ống cao su che phuộc trước và ống xả vắt cao. Gác chân được thiết kế lại với kiểu dáng thon gọn hơn, đặt hơi tiến về phía trước, kết hợp với lớp lót cao su mới giúp tăng cường sự thoải mái khi lái xe. Yên xe dạng thon dài được trang bị lớp đệm mới, hỗ trợ tốt hơn cho người lái. Ghi-đông cũng được điều chỉnh lại góc độ, kết hợp với các cục giảm chấn giúp giảm mỏi khi lái và mang đến khả năng kiểm soát tuyệt vời.

Với phong cách cổ điển đặc trưng, CL Street 2025 phù hợp hoàn hảo cho việc di chuyển hàng ngày, những chuyến du lịch cuối tuần hoặc off-road nhẹ, trở thành tâm điểm nổi bật trên đường phố. Về thiết kế, xe sở hữu hình dáng gần giống với “người anh em” Rebel 500, sử dụng khung sườn thép ống kim cương. Các trang bị nổi bật bao gồm đèn pha LED kiểu tròn cổ điển, đèn hậu LED, bình xăng bo tròn với màu nâu mới và ống xả đặt cao.

CL Street 2025 còn được trang bị bảng đồng hồ LCD sắc nét, hiển thị nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ người lái như tốc độ, vị trí số, quãng đường đã đi và mức nhiên liệu còn lại. Hệ thống treo được đảm bảo bằng phuộc ống lồng bọc cao su phía trước với hành trình 150 mm và giảm xóc lò xo phía sau có hành trình 145 mm, mang lại khả năng vận hành êm ái trên mọi cung đường. Xe lăn bánh trên bộ vành đúc với kích thước 19 inch cho bánh trước và 17 inch cho bánh sau, sử dụng lốp không săm.

Về hệ thống phanh, Honda CL Street 2025 trang bị phanh đĩa trước đường kính 310 mm với kẹp phanh 2 piston và đĩa sau đường kính 240 mm với kẹp phanh 1 piston. Cả hai bánh xe đều được hỗ trợ công nghệ chống bó cứng phanh (ABS) và bộ ly hợp chống trượt.

Về động cơ, Honda CL Street 2025 sử dụng khối động cơ hai xi-lanh song song (Parallel-twin) với dung tích 471 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 45 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43.3 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hộp số là loại côn tay 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái thú vị cho người sử dụng.