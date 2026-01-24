Xe tay ga mới trang bị xịn, giá bán rẻ gây áp lực cho "vua tay ga" Honda

Tiếp tục khẳng định vị trí ở phân khúc maxi-scooter tại thị trường Malaysia, xe tay ga Aveta Nova 2026 đơn thuần là bản bổ sung màu sắc mới trong khi các trang bị kỹ thuật khác trên xe là không đổi. Cụ thể, xe được bổ sung hai màu sơn mới gồm Titan Red và Nordic Blue cùng với hệ thống tem xe mới mang tới tổng thể thời thượng cho mẫu tay ga.

Nova 250 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 244 cc, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử Bosch EFI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 25,5 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 23 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai, cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe tay ga phân khối lớn, ưu tiên khả năng vận hành mượt mà và tiện lợi trong điều kiện đô thị lẫn đường trường.

Khung gầm của Nova 250 được hoàn thiện với bánh trước kích thước 14 inch và bánh sau 13 inch, đi kèm bộ lốp có thông số 120/70 phía trước và 130/70 phía sau, mang lại sự cân bằng giữa độ ổn định và khả năng linh hoạt khi vào cua. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng truyền thống ở phía trước và cặp giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trước, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như những hành trình dài.

Hệ thống phanh là một trong những điểm đáng chú ý trên Nova 250, với phanh đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh. Bánh trước sử dụng heo phanh bốn piston, trong khi bánh sau trang bị heo phanh hai piston, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong các điều kiện mặt đường trơn trượt hoặc khi tăng tốc đột ngột.

Aveta Nova 250 được trang bị khóa thông minh, hệ thống giám sát áp suất lốp, cổng sạc USB-C và camera ghi hình phía trước. Mọi thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số TFT-LCD hiện đại, trong khi hệ thống chiếu sáng LED được sử dụng toàn bộ trên xe.

Bình xăng có dung tích 12 lít, trọng lượng xe ở mức 165 kg và chiều cao yên 774 mm, các thông số cho thấy Nova 250 hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một mẫu xe tay ga phân khối lớn có khả năng tiếp cận tốt, trang bị đầy đủ và thiên về tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Tại thị trường Malaysia, Aveta Nova 250 2026 được bán ra với mức giá 14.388 ringgit - khoảng 94,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.