Khoá an toàn trẻ em trên xe ô tô được hiểu sao cho đúng

Khóa trẻ em (child lock) thường xuyên được các gia đình sử dụng khi chở trẻ nhỏ trên ô tô, tuy nhiên việc hiểu không đầy đủ về tính năng này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro - điều được tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Trên hầu hết các ô tô hiện đại, khóa trẻ em là cơ chế khóa cơ học đặt tại cánh cửa sau của xe. Khóa này có thể được kích hoạt bằng lấy nhỏ (như ảnh trên). Một số dòng xe đời mới sử dụng khóa điện tử, cho phép tài xế bật/tắt khóa thông qua nút bấm trên bảng điều khiển. Kiểu hình này thường đi kèm khóa cửa trung tâm và các tính năng an toàn khác, giúp thao tác thuận tiện hơn, đặc biệt khi chở trẻ nhỏ.

Khi khóa trẻ em kích hoạt, tay nắm cửa phía trong sẽ bị vô hiệu hóa, đồng nghĩa người ngồi hàng ghế sau không thể mở cửa từ bên trong. Về lý thuyết, tính năng này giúp ngăn chặn nguy cơ trẻ em vô tình mở cửa khi xe đang di chuyển – một trong những nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông. Nhiều tài xế thường xuyên sử dụng khóa trẻ em như một thói quen nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ.

Khóa trẻ em (child lock) thường xuyên được các gia đình sử dụng khi chở trẻ nhỏ trên ô tô.

Trong thực tế hằng ngày, các lái xe dịch vụ cũng thường tận dụng khóa trẻ em để tránh hành khách mở cửa về phía lòng đường có thể gây nguy hiểm khi lên/xuống xe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc sử dụng tính năng này cần đi kèm hiểu biết đầy đủ, bởi trong một số tình huống khẩn cấp, khóa trẻ em có thể gây khó khăn cho việc thoát hiểm.

Cụ thể, khi xe gặp sự cố như va chạm, lật xe hoặc mất nguồn điện khiến hệ thống mở cửa không hoạt động, người ngồi phía sau sẽ không thể tự mở cửa nếu khóa đang được kích hoạt. Trong trường hợp cửa trước bị kẹt hoặc không thể tiếp cận, việc thoát ra khỏi xe sẽ trở nên khó khăn hơn

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia, trong tình huống khẩn cấp, người ngồi phía sau cần bình tĩnh di chuyển lên hàng ghế trước để mở cửa tài xế hoặc cửa phụ, bởi hai cửa này không bị ảnh hưởng bởi khóa trẻ em.

Một số dòng xe còn trang bị lẫy mở cốp khẩn cấp từ bên trong, cho phép thoát ra qua khoang hành lý. Một thủ thuật khác là người trong xe chủ động hạ kính cửa (nếu xe vẫn đang bật điện hoặc nổ máy), sau đó thò tay ra ngoài để mở cửa xe.

Khoá an toàn thường được kích hoạt bằng chìa khoá cơ hoặc một cần gạt khu vực cửa sau.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng biết đến những phương án nói trên. Nhiều tài xế, dù thường xuyên chở trẻ nhỏ, nhưng chưa có thói quen hướng dẫn các em cũng như người lớn ngồi trên xe cách xử lý khi gặp sự cố. Đây là hạn chế cần khắc phục, bởi trong tình huống khẩn cấp, việc nắm rõ cách thao tác có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh việc sử dụng khóa trẻ em, người điều khiển phương tiện cần chủ động tìm hiểu hướng dẫn sử dụng xe, kiểm tra các cơ chế mở cửa thủ công và phổ biến cho hành khách những kỹ năng thoát hiểm cơ bản. Việc này đặc biệt cần thiết khi ô tô ngày càng được trang bị nhiều tính năng điện tử, có thể bị ảnh hưởng khi hệ thống điện gặp trục trặc. Việc trang bị kiến thức an toàn không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro mà còn bảo đảm khả năng xử lý tình huống khi cần thiết, góp phần nâng cao an toàn chung cho người tham gia giao thông.