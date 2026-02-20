Xe tay ga 125cc mới đẹp hoài cổ, có phanh ABS, giá từ 60 triệu đồng

Sau nhiều năm giữ vị trí mẫu xe tay ga nữ chủ lực, Kymco Many LED đã chính thức ra mắt phiên bản 2026 với hai màu sơn mới và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dòng xe này đã ghi nhận doanh số bán hơn 500.000 chiếc trên thị trường, cho thấy sức hút không hề giảm.

Mặc dù không có thay đổi lớn về thiết kế hay trang bị, phiên bản Many 125 đời 2026 vẫn được làm mới với hai màu sơn độc đáo mang tên “Xanh Thiên Huyễn” và “Tím Hoa Anh”. Kích thước của xe là 1.710 x 645 x 1.070 mm, với chiều dài cơ sở 1.195 mm. Chiều cao yên chỉ 755 mm và trọng lượng nhẹ 103 kg, giúp người có vóc dáng nhỏ nhắn dễ dàng điều khiển và chống chân.

Với kích thước gọn gàng, Many LED rất phù hợp cho môi trường đô thị, linh hoạt trong việc di chuyển giữa phố đông và thuận tiện khi đỗ xe. Xe được trang bị lốp trước và sau cùng thông số 90/90-10, cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, nổi bật với dải đèn định vị hình chữ U, tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

Many 125 sử dụng động cơ dung tích 121,4 cc, cho công suất khoảng 10,4 mã lực và mô-men xoắn 1,04 kgm, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 44 km/L theo công bố từ cơ quan năng lượng.

Phiên bản Many LED được phân phối với hai lựa chọn phanh đĩa và ABS. Cả hai phiên bản đều có giảm xóc sau đôi, bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số, cổng sạc chống nước và móc treo đôi tiện dụng. Phiên bản phanh đĩa có tổng cộng 7 màu sắc, trong khi phiên bản ABS có 6 màu, không bao gồm màu Bạc kim cương mờ.

Mức giá niêm yết của xe dao động từ 83.000 - 89.000 Tân Đài tệ (khoảng 60 - 66 triệu đồng). Với thiết kế nhỏ gọn, phong cách thanh lịch và trang bị hợp lý, Many LED 2026 tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho phái nữ đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga đô thị nhẹ nhàng, tiết kiệm và dễ sử dụng.