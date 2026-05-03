Xe ga thiết kế cổ điển, trang bị camera hành trình, cạnh tranh cùng SH Mode

Royal Alloy Gran Turismo 2026 là mẫu tay ga thế hệ mới vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia. Xe sở hữu đèn pha lục giác, gương chiếu hậu tròn và những đường nét tổng thể mềm mại mang đậm phong cách cổ điển. Sàn để chân thiết kế phẳng rộng rãi, kết hợp với yên xe dày được tách đôi giữa người lái và người ngồi phía sau cho sự thoải mái khi vận hành.

Gran Turismo 125S sở hữu chiều cao yên ở mức 750 mm, cùng bình xăng dung tích 9 lít. Giảm xóc ống lồng trước cùng giảm xóc lò xo đôi phía sau cho khả năng vận hành ổn định. Điểm nổi bật nhất là cặp vành đúc đẹp mắt, tạo điểm nhấn nổi bật cho xe.

Mẫu tay ga này cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và sau với đường kính 220mm. Đi kèm với đó là ABS kênh đôi đảm bảo khả năng vận hành an toàn, đồng thời, khoang chứa đồ nhỏ phía dưới đủ để xe có thể đặt mũ bảo hiểm nửa đầu thuận tiện.

Mẫu xe ga này cũng được trang bị cụm đồng hồ TFT màu hiển thị thông tin vận hành, hỗ trợ kết nối và phản chiếu với điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe còn được trang bị chìa khóa thông minh với tính năng khởi động không cần chìa. Riêng phiên bản 160S được bổ sung camera hành trình phía trước và đèn LED định vị ban ngày, tăng thêm tiện ích trong quá trình sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho dòng xe này là khối động cơ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Phiên bản 125S sử dụng động cơ dung tích 124 cc, cho công suất 13,14 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trong khi đó, bản 160S được trang bị động cơ 158 cc, mạnh hơn với công suất 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT kết hợp truyền động dây đai, truyền lực tới bánh sau. Xe lăn bánh trên bộ mâm 12 inch, đi kèm lốp kích thước 120/70 cho cả bánh trước và sau.

Mẫu xe tay ga 2026 Royal Alloy Gran Turismo được bán tại Malaysia với giá bán 9800 ringgit (khoảng 65,3 triệu đồng) cho phiên bản 125S và giá 12.800 ringgit (khoảng 85,3 triệu đồng) cho bản 160S.