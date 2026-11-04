Xe ga mới gây sốt với camera hành trình, động cơ 244cc, giá bán khiến nhiều người bất ngờ

Sở hữu thiết kế đặc trưng của một chiếc tay ga đa dụng, MODA Sporter-S SKII SE sở hữu bề ngoài mạnh mẽ với những đường nét sắc sảo. Phiên bản mới được bổ sung phối màu Black Cayenne với tông đen chủ đạo, càng tạo thêm điểm nhấn cá tính, phù hợp sở thích nhiều khách hàng.

Xe có bình nhiên liệu dung tích 13 lít và trọng lượng không tải 184 kg. Những thông số này cho thấy mẫu xe được phát triển theo hướng một chiếc xe tay ga dung tích lớn, kết hợp khả năng vận hành với các trang bị tiện nghi phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng.

Sporter-S SKII SE được tích hợp cụm đồng hồ TFT cảm ứng kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kính chắn gió có thể điều chỉnh bằng điện và camera hành trình phía trước với độ phân giải HD. Đây là những trang bị hướng đến sự tiện dụng và hỗ trợ người lái trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, cánh gió khí động học, cụm công tắc đa chức năng trên tay lái và hệ thống khóa thông minh Smart Key. Người dùng cũng có thể sạc các thiết bị di động thông qua hai cổng USB Type-A và Type-C được tích hợp trên xe.

Về khả năng vận hành, MODA Sporter-S SKII SE 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 244cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống phối khí SOHC 4 van và phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 24,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc trước dạng hành trình ngược USD và hai giảm xóc sau có bình dầu phụ bên ngoài. Hệ thống phanh sử dụng hai đĩa trước đường kính 260 mm và một đĩa sau đường kính 240 mm. Xe vận hành trên bộ bánh có kích thước 15 inch phía trước và 14 inch phía sau.

Về an toàn, MODA Sporter-S SKII SE được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo và hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Sự kết hợp của những công nghệ này giúp hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn, đặc biệt trong các tình huống phanh gấp hoặc khi điều kiện mặt đường không thuận lợi.

Tại thị trường Malaysia, MODA Sporter-S SKII SE 2026 được bán với mức giá 18.298 ringgit - khoảng 116 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.