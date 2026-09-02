Xe tay ga giá 24,5 triệu đồng, có dẫn đường bằng giọng nói

Jupiter hiện là mẫu xe hai bánh bán chạy nhất của TVS, đồng thời nằm trong nhóm xe tay ga có doanh số cao tại thị trường Ấn Độ. Một trong những yếu tố giúp mẫu xe duy trì sức hút là danh mục phiên bản đa dạng, cho phép đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng ở các khoảng giá khác nhau.

Trên phiên bản Jupiter 110 Spectral Dual Tone, TVS tập trung nâng cấp diện mạo và bổ sung trang bị. Xe có thêm hai tùy chọn màu mới gồm Spectral Blue và Spectral Copper. Đáng chú ý, hệ thống đèn xi-nhan phía trước được nâng cấp lên dạng tuần tự, tạo hiệu ứng ánh sáng chạy theo từng dải thay vì nhấp nháy đồng thời như loại đèn truyền thống.

Ngoài đèn xi-nhan tuần tự, Jupiter 110 Spectral Dual Tone còn được trang bị dải đèn Infinity Light Bar kết hợp với đèn hậu dạng thanh. Xe sử dụng đèn pha LED, logo 3D và các chi tiết sơn đen piano trên ốp đầu, yếm trước cùng tay dắt phía sau. Những thay đổi này giúp mẫu xe có diện mạo hiện đại và cao cấp hơn so với các phiên bản thông thường.

Jupiter 110 Spectral Dual Tone vẫn chú trọng yếu tố tiện dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Phía trước xe có hộc chứa đồ dung tích 2 lít tích hợp cổng sạc USB, trong khi cốp chứa đồ dưới yên có kích thước rộng rãi. Yên xe được thiết kế dài và rộng, tạo sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Phía sau, tựa lưng dành cho người ngồi sau cũng được trang bị nhằm tăng sự thoải mái trong quá trình di chuyển.

Hệ thống treo phía sau sử dụng giảm xóc có ba mức điều chỉnh, kết hợp với bộ vành hợp kim kích thước 12 inch. TVS cũng trang bị công nghệ Body Balance Technology, được phát triển nhằm cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát xe trong quá trình vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác trên Jupiter 110 Spectral Dual Tone là cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp nhiều tính năng kết nối. Hệ thống này hỗ trợ dẫn đường bằng giọng nói, thông báo cuộc gọi và tin nhắn SMS, đồng thời cung cấp tính năng Find My Vehicle giúp người dùng xác định vị trí xe. Bảng đồng hồ cũng hiển thị những thông tin quan trọng như quãng đường dự kiến có thể di chuyển trước khi hết nhiên liệu và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình.

Về an toàn, Jupiter 110 Spectral Dual Tone được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái, gồm đèn pha Follow Me, phanh đĩa kết hợp hệ thống SBT, cảnh báo phanh khẩn cấp, chức năng tự động tắt đèn xi-nhan, đèn cảnh báo nguy hiểm, phanh đỗ và công tắc Pass By hỗ trợ nháy đèn pha. Các trang bị này hướng tới việc cải thiện khả năng quan sát cũng như tăng sự thuận tiện cho người điều khiển trong nhiều tình huống giao thông.

Về động cơ, phiên bản Spectral Dual Tone không có thay đổi so với các phiên bản Jupiter 110 hiện tại. Xe tiếp tục sử dụng động cơ dung tích 113,3 cc, sản sinh công suất tối đa 8 PS và mô-men xoắn cực đại 9,8 Nm. Động cơ được tích hợp hệ thống Start-Stop nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe dừng trong thời gian ngắn. Theo TVS, Jupiter 110 hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu thuộc nhóm tốt nhất trong phân khúc.

Tại thị trường Ấn Độ, TVS Jupiter 110 Spectral Dual Tone có giá bán khởi điểm từ 89.825 rupee, tương đương khoảng 24,5 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.