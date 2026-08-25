Yamaha trình làng xe tay ga RayZR Street Rally 125 2026, giá từ 21,8 triệu đồng

Là một mẫu tay ga đậm chế Adventure cùng loạt công nghệ hiện đại hơn. So với phiên bản trước, RayZR Street Rally 125 2026 sở hữu bề ngoài mạnh mẽ và cá tính. Xe sử dụng nhiều đường nét góc cạnh hơn cho phần thân xe, phía trước được thiết kế với những mảng ốp mô phỏng khe hút gió Air Scoop, đi cùng bộ tem đồ họa riêng. Người dùng cũng có thể lựa chọn thêm các phụ kiện như kính chắn gió, Hand Guard và đèn phụ phía trước để tăng chất Adventure.

RayZR Street Rally vẫn sử dụng cấu hình bánh nhỏ đặc trưng của tay ga đường phố, xe sử dụng bánh trước có đường kính 12 inch, đi cùng lốp 90/90-12, trong khi bánh sau sử dụng mâm 10 inch với lốp 110/90-10 dạng không săm. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị, đồng thời giúp chiếc xe duy trì kích thước gọn gàng và dễ điều khiển.

Xe được trang bị màn hình màu TFT thay cho màn hình LCD trên phiên bản thông thường. Màn hình mới có khả năng kết nối với smartphone và hỗ trợ tính năng Turn-by-Turn Navigation, cho phép hiển thị thông tin hành trình và hướng dẫn đường ngay trong quá trình di chuyển. Xe cũng hỗ trợ hệ thống Yamaha Motorcycle Connect cùng chức năng Answer Back.

Về động cơ, RayZR Street Rally 125 2026 tiếp tục sử dụng máy Blue Core một xi-lanh, 4 kỳ, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 125cc và phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,2 PS tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Xe được trang bị công nghệ SMG (Smart Motor Generator), giúp hỗ trợ mô-men xoắn trong giai đoạn xe bắt đầu di chuyển. Yamaha tích hợp công nghệ Enhanced Power Assist, cho phép mô-tơ điện bổ sung mô-men xoắn trong những thời điểm xe cần thêm lực kéo. Đi kèm với đó là hệ thống Stop & Start giúp xe tự ngắt động cơ khi dừng xe nhằm mang tới khả năng tiết kiệm điện.

RayZR Street Rally chỉ nặng 99 kg khi vận hành, qua đó mang lại lợi thế về khả năng xoay trở và điều khiển trong thành phố. Xe có chiều dài 1.880 mm, rộng 750 mm và cao 1.190 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.280 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 145 mm, chiều cao yên 785 mm và bình nhiên liệu có dung tích 5,2 lít. Xe cũng sở hữu khoang chứa đồ dung tích 21 lít dưới yên.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa trước đường kính 190 mm và phanh tang trống phía sau. Yamaha trang bị hệ thống UBS, viết tắt của Unified Brake System, nhằm phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau để hỗ trợ người lái kiểm soát xe tốt hơn khi giảm tốc. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là kết cấu Unit Swing.

Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha RayZR 125 đời 2026 được bán với mức giá 79.880 rupee - khoảng 21,8 triệu đồng.