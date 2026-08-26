Xe máy 50cc nhập Nhật kiểu dáng lạ, giá ngang xe tay ga chính hãng

Hiện nay trên thị trường Việt Nam, nhiều mẫu xe máy 50cc nhập khẩu từ Nhật Bản đang được chào bán thu hút sự quan tâm của người mua.

Khác với những mẫu xe 50cc phổ thông tập trung vào giá rẻ, nhóm xe nội địa Nhật được khách hàng tìm mua chủ yếu nhờ thiết kế độc đáo, độ hiếm và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Một số mẫu như Honda Zoomer, Honda Benly, Yamaha Vino hay Honda Dunk hiện được các cửa hàng chuyên xe Nhật chào bán với giá từ vài chục triệu đồng, thậm chí có mẫu xe cũ trên 100 triệu đồng cao hơn giá nhiều mẫu xe tay ga chính hãng tại Việt Nam.

Anh Phạm Văn Đại, chủ cửa hàng MotoJapan36, chuyên kinh doanh xe máy nhập Nhật tại Hà Nội, cho biết phần lớn xe 50cc Nhật đang được bán tại Việt Nam hiện nay là xe đã qua sử dụng, tình trạng xe tùy từng chiếc, có thể còn khoảng 60-90%.

Theo anh Đại, xe mới 100% hiện chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong nguồn hàng. Những mẫu như Yamaha Vino, Honda Giorno hay Honda Dunk đời cao nếu còn xe mới có thể được chào giá khoảng 120-170 triệu đồng, tùy đời và tình trạng. Một số dòng xe đời 2019-2023 hiện cũng đã dừng sản xuất hoặc không còn được duy trì như trước.

Một trong những mẫu gây chú ý nhất là Honda Zoomer 50. Đây là mẫu xe được Honda giới thiệu tại Nhật Bản từ năm 2001, nổi bật với phong cách "naked" khác biệt, để lộ phần khung xe, sử dụng cặp đèn pha tròn và bộ lốp bản rộng. Khi ra mắt, Zoomer được Honda định hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích cá tính và sự khác biệt.

Honda Zoomer 50 nguyên bản. Ảnh: NVCC

Zoomer đời đầu sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 49cc, công suất 4,9 mã lực. Xe có trọng lượng khoảng 84 kg và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 75 km/lít ở điều kiện thử nghiệm 30 km/h.

Theo anh Đại, Zoomer tại Việt Nam có nhiều đời, trong đó những chiếc còn đẹp, giấy tờ đầy đủ và ít sử dụng thường được người chơi săn tìm. Trước đây có thời điểm người mua sẵn sàng chi 80-90 triệu đồng cho một chiếc Zoomer gần như mới. Hiện nay, những chiếc còn tốt thường được chào khoảng 45-60 triệu đồng, tùy đời, tình trạng và giấy tờ.

Ngoài bản nguyên bản, Zoomer còn là mẫu xe được giới chơi xe Nhật ưa chuộng để độ theo phong cách riêng. Những chiếc được thay đổi màu sơn, tay lái, hệ thống treo, bánh hoặc nhiều chi tiết ngoại thất thường có diện mạo rất khác xe nguyên bản.

Honda Zoomer bản độ cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Ảnh: NVCC

Nếu Zoomer hướng đến nhóm khách hàng thích phong cách phá cách thì Honda Benly 50 lại thiên về tính thực dụng. Honda giới thiệu Benly tại Nhật năm 2011 như một mẫu xe phục vụ giao báo, giao hàng và các công việc cần chở đồ.

Phiên bản Benly 50 đời đầu sử dụng động cơ 49cc, hộp số vô cấp và phun xăng điện tử PGM-FI. Honda công bố mức tiêu thụ nhiên liệu 66 km/lít theo điều kiện thử nghiệm cố định 30 km/h.

Đây cũng là mẫu xe có nguồn gốc sản xuất cần được phân biệt rõ. Benly là dòng xe nội địa Nhật, nhưng không phải tất cả xe Benly bán tại Nhật đều được sản xuất tại Nhật Bản. Honda từng công bố phiên bản Benly 50 có xe được sản xuất tại Trung Quốc và nhập trở lại thị trường Nhật. Vì vậy, khi mua xe "nội địa Nhật", người dùng cần kiểm tra kỹ số khung, nguồn gốc và hồ sơ nhập khẩu thay vì chỉ dựa vào tên xe.

Honda Benly 50. Ảnh: NVCC

Theo anh Đại, Benly 50 cũ đời khoảng 2011-2017 hiện có giá khoảng 55-60 triệu đồng nếu xe có đầy đủ giấy tờ và biển số.

Yamaha Vino 50 lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Đây là mẫu xe tay ga mang phong cách retro, thiết kế nhỏ gọn. Yamaha vẫn từng duy trì Vino tại thị trường Nhật.

Tại Việt Nam, một số chiếc Vino 50 đẹp, đời cao có thể được chào bán gần 100 triệu đồng, tùy tình trạng và giấy tờ. Mức giá này khiến Vino trở thành lựa chọn dành nhiều hơn cho người mua vì kiểu dáng, độ hiếm và thú chơi xe Nhật, thay vì bài toán kinh tế.

Một cái tên khác có giá rất cao so với dung tích động cơ là Honda Julio 50. Mẫu xe được Honda giới thiệu tại Nhật vào tháng 7/1998, hướng tới khách hàng trẻ và nổi bật với kiểu dáng vuông vức pha nét cổ điển. Julio sử dụng động cơ 2 thì, làm mát bằng không khí, xi-lanh đơn, đi kèm chế hòa khí.

Những chiếc Julio 50 có đầy đủ giấy đăng ký và biển số hiện có thể được rao bán khoảng 95-105 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Tại Việt Nam, Julio có sức hút riêng với người chơi xe cổ. Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe đời sâu, tuổi xe đã hơn 25 năm nên yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở máy móc mà còn là nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng thực tế.

Theo anh Đại, những chiếc Julio 50 có đầy đủ giấy đăng ký và biển số hiện có thể được rao bán khoảng 95-105 triệu đồng.

Trong nhóm xe 50cc đời cao, một số xe Honda Dunk, Vino, Giorno nếu còn mới hoặc số km sử dụng rất thấp có thể có giá bán cao. Có những chiếc Scoopy cũ, đã đăng ký và chỉ chạy vài trăm km từng được chào tới khoảng 95 triệu đồng.

Người mua chủ yếu quan tâm đến tình trạng xe, độ nguyên bản và nguồn gốc hơn là chỉ nhìn vào dung tích động cơ. Tuy nhiên, anh Đại cho biết, với xe Nhật đã qua sử dụng, người mua cũng cần đặc biệt lưu ý giấy tờ đăng ký, số khung, số máy, nguồn gốc nhập khẩu và tình trạng thực tế. Đây là những yếu tố có thể khiến giá của hai chiếc cùng một mẫu xe chênh nhau hàng chục triệu đồng.