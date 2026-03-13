Đây là lỗi nhiều người đi xe máy mắc phải, mức phạt tới 14 triệu đồng

Vạch kẻ kiểu mắt võng là gì?

Phụ lục G của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT cho biết Vạch kẻ kiểu mắt võng là vạch được sử dụng để báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

Tùy theo sự cần thiết mà có thể sử dụng vạch kẻ kiểu mắt võng ở các vị trí thích hợp. Vạch kẻ kiểu mắt võng có thể sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong phạm vi nút giao cùng mức, trên nhánh dẫn cửa vào hoặc cửa ra của nút giao thông hoặc những vị trí mặt đường cần thiết không cho phép dừng xe.

Vạch mắt võng được bố trí theo hai quy cách sau đây:

- Vạch kẻ mắt võng đơn giản: Loại vạch này gồm các vạch chéo trong lòng hình chữ nhật, được thiết kế với bề rộng nét vẽ từ 20cm - 40cm và có màu vàng.

- Vạch kẻ mắt võng kiểu thông thường: Bao gồm vạch vành ngoài và vạch bên trong. Vạch ngoài dùng để giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng với bề rộng 20cm. Vạch trong rộng 10cm với góc nghiêng 45 độ so với vạch ngoài, khoảng cách giữa các đường chéo từ 1m - 5m.

Quy định khi đi qua khu vực có vạch kẻ kiểu mắt võng

Khi gặp vạch kẻ kiểu mắt võng người điều khiển xe máy cần chú ý cách đi trên phần mặt đường có kẻ vạch kẻ mắt võng như sau:

- Không được dừng hoặc đỗ xe trên phần mặt đường có kẻ vạch mắt võng.

- Nếu trong khu vực vạch mắt võng có mũi tên chỉ hướng, người điều khiển bắt buộc phải đi theo hướng chỉ dẫn.

- Nếu không có mũi tên chỉ hướng, phương tiện được phép đi qua, nhưng vẫn không được dừng lại trong khu vực vạch.

Người điều khiển xe máy chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng sẽ bị xử phạt.

Mức xử phạt khi vi phạm

Người điều khiển xe máy dừng hoặc đỗ trên vạch kẻ kiểu mắt võng, kể cả trong trường hợp chờ đèn đỏ, hoặc đi không đúng hướng mũi tên chỉ dẫn sẽ bị xem là không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7. Ngoài ra, nếu gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 10.000.000 đến 14.000.000 đồng theo quy định tại điểm B, khoản 10 Điều 7.

Đương nhiên trong thực tế, với các trường hợp tắc đường bất khả kháng và có yêu cầu từ Cảnh sát giao thông, thì việc người điều khiển buộc phải dừng xe ở vạch mắt võng sẽ không bị xử phạt.