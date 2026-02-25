Giá xe máy điện VinFast cuối tháng 2/2026, rẻ nhất từ 12 triệu đồng

Trong vài năm trở lại đây, thị trường xe máy điện ở Việt Nam ngày càng sôi động. Có nhiều hãng cùng tham gia phân phối dòng sản phẩm này, vỡi những ưu thế riêng. Trong đó, có các dòng xe máy điện của nhà sản xuất VinFast, một thương hiệu xe hai bánh Việt Nam.

Nhằm tới đa dạng người sử dụng, VinFast hiện tại phân phối nhiều dòng xe máy điện khác nhau. Các sản phẩm xe máy điện của VinFast được phân ra làm 3 phân khúc chính: bình dân có giá niêm yết dao động từ 12-18,9 triệu đồng; tầm trung có giá niêm yết dao động từ 22,8-28,8 triệu đồng; và cao cấp có giá dao động từ khoảng 32-52 triệu đồng. Hiện giá bán xe máy điện VinFast khá ổn định trong tháng 2/2026. Một số đại lý có áp dụng giảm giá hấp dẫn 8%, đem lại lợi ích cho người dùng.

Mỗi phân khúc xe máy điện của VinFast lại có ưu điểm riêng. Phân khúc bình dân có giá tốt, tiết kiệm chi phí, phù hợp với học sinh, sinh viên và người lớn tuổi. Tuy nhiên, xe có trang bị đơn giản và di chuyển được quãng đường ngắn cho mỗi lần sạc.

Phân khúc trung cấp thích hợp với việc đi làm hằng ngày, tiện ích cao, có khả năng cân bằng giữa giá bán và tiện ích. Còn ở phân khúc cao cấp thì có thiết kế hiện đại, động cơ mạnh, nhiều tính năng thông minh, di chuyển được quãng đường đi xa hơn. Tất nhiên, giá xe ở mức khá, không kém các xe ga tầm trung và khá là bao nhiêu.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhất giá bán của xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá ưu đãi giảm 8% (Triệu đồng) Motio 12 11,04 Evo Lite Neo 14,4 13,248 Evo Grand 22,8 20,976 Evo Grand Lite 18,9 17,388 Feliz 2025 26,9 24,748 Feliz Lite 25,9 23,828 Klara Neo 28,8 26,496 Vero X 34,9 32,108 Theon S 56,9 52,348 Zgoo 15,9 14,628 Flazz 16,9 15,548

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.