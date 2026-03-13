Doanh số xe máy Honda giảm 27%

Cụ thể, doanh số xe máy Honda tại thị trường Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt 156.779 xe, giảm 19,6% so với cùng kỳ tháng 2/2025. So với tháng trước đó, doanh số cũng ghi nhận mức giảm mạnh 27%, khi tháng 1/2026 đạt 214.892 xe.

Sự sụt giảm đáng kể này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố chính là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 10 ngày diễn ra trong tháng 2/2026. Thời gian nghỉ lễ dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua sắm của người tiêu dùng cũng như quá trình phân phối, bán hàng trên thị trường, qua đó khiến doanh số xe máy Honda trong tháng giảm mạnh.

Ngoài ra, việc nhiều khách hàng chuyển sang mua xe máy điện cũng là nguyên nhân ảnh hưởng tới doanh số xe máy Honda. Bởi hiện tại, HVN mới chính thức bán ra một mẫu xe máy điện là ICON e:, trong khi đó, CUV e: dự kiến giao hàng trong tháng 3 này, còn mẫu UC3 tận tới tháng 6 mới bán ra thị trường.

Kết thúc năm 2025, HVN tiếp tục giữ vững vị trí nhà sản xuất xe máy lớn nhất tại Việt Nam với doanh số đạt 2.245.562 xe, tăng 4,6% so với năm trước. Dù vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, năm 2025 cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các hãng xe máy điện về mặt doanh số.

Cụ thể, VinFast công bố ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 473%. Trong khi đó, theo số liệu từ Motorcycles Data, nhiều thương hiệu xe máy điện khác cũng đạt tốc độ tăng trưởng cao như Yadea tăng 61,6%, Pega tăng 60% và Dibao tăng 75%. Những con số này cho thấy phân khúc xe máy điện đang phát triển nhanh và dần trở thành một xu hướng rõ rệt trên thị trường.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang xe máy điện ngày càng rõ ràng, các hãng sản xuất trong lĩnh vực này cũng liên tục ra mắt những mẫu xe mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Vì vậy, để duy trì sức cạnh tranh và giữ chân khách hàng trong dài hạn, HVN nhiều khả năng sẽ cần mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện, qua đó đáp ứng tốt hơn các xu hướng tiêu dùng đang thay đổi trên thị trường.