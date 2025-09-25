Vì sao xe phân khối lớn không lo sợ khi Việt Nam chỉ sử dụng một loại xăng E10?

Dù chưa chính thức “chốt” phương án áp dụng lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, E15 tại Việt Nam nhưng các thông tin về xăng sinh học E10 hiện vẫn được nhiều người quan tâm.

Dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương đề xuất lộ trình sử dụng xăng sinh học như sau: Từ ngày 1-1-2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Từ ngày 1-1-2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E15.

Một chiếc xe phân khối lớn được ghi chú rõ ràng về việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 tại nắp nhiên liệu. Ảnh: TN

Việc sử dụng xăng sinh học E10 được nhiều người dân và chuyên gia ủng hộ vì giảm khí thải và giá trị của nó tuy nhiên lộ trình áp dụng từ 1-1-2026 cho toàn bộ ô tô, xe máy thì nhiều người cho rằng chưa hợp lý. Đặc biệt là người sử dụng ô tô, xe máy đời cũ.

Điều đáng chú ý là một số người sử dụng các dòng xe phân khối lớn như Triumph hay Harley – Davidson lại khá “dửng dưng” với thông tin này. Vì họ tự tin rằng các dòng xe này đều được nhập khẩu ở các nước châu Âu, ở đó họ sử dụng các dòng xăng sinh học này và đảm bảo các dòng xe này phù hợp với các loại xăng sinh học.

Một nhân viên kinh doanh xe phân khối lớn tại TP.HCM chia sẻ: “Thường các hãng xe nào cũng có ghi khu vực nắp nhiên liệu của xe về các dòng xăng mà xe sử dụng được”.

Vị nhân viên kinh doanh đưa ví dụ như các dòng xe của Triumph đổ xăng E10 từ năm 1999. Xe châu Âu thường đã đi trước cả chục năm về vấn đề này, nên khi nhập khẩu về Việt Nam, các chủ xe không lo ngại về vấn đề sử dụng xăng E10.