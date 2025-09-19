Top 10 môtô Harley Davidson hạng sang, đáng mua nhất hiện nay

1. Harley-Davidson CVO Road Glide 2025 có giá từ 45.999 USD (khoảng 1,21 tỷ đồng), sở hữu thiết kế yếm mũi cá mập đặc trưng, động cơ Milwaukee-Eight VVT 121 mạnh mẽ và hệ điều hành Skyline OS hiện đại. Với công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 139 lb-ft cùng các tiện nghi cao cấp như âm thanh Rockford Fosgate và lớp sơn thủ công, đây là mẫu bagger sang trọng kết hợp giữa hiệu suất, sự thoải mái và đẳng cấp thủ công.

2. Harley-Davidson CVO Street Glide 2025 có giá từ 45.999 USD (khoảng 1,21 tỷ đồng), mang phong cách bagger cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại và lớp hoàn thiện thủ công cao cấp. Xe dùng động cơ Milwaukee-Eight VVT 121 mạnh mẽ, tích hợp màn hình cảm ứng 12,3 inch, âm thanh Rockford Fosgate Stage II và nhiều tiện nghi cao cấp, mang đến trải nghiệm lái sang trọng và hiệu suất ấn tượng.

3. Harley-Davidson CVO Road Glide ST 2025 có giá từ 44.999 USD (khoảng 1,18 tỷ đồng), nổi bật với động cơ Milwaukee-Eight 121 High Output mạnh mẽ nhất dòng touring, công suất 127 mã lực và mô-men xoắn 145 lb-ft. Phiên bản ST mang phong cách thể thao với hệ thống treo Öhlins, phanh Brembo, chi tiết sợi carbon, ống xả titan cùng công nghệ hiện đại như Skyline OS, mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích nhưng vẫn đậm chất thủ công cao cấp.

4. Harley-Davidson Tri Glide Ultra 2025 có giá từ 37.999 USD (khoảng 1,002 tỷ đồng), là mẫu xe ba bánh hạng sang dành cho những ai ưu tiên sự ổn định, thoải mái và tiện nghi cao cấp trên những hành trình dài. Xe trang bị động cơ Milwaukee-Eight 114, hệ thống Skyline OS, ghế ngồi êm ái, tay lái sưởi, cốp King Tour-Pak rộng rãi và số lùi điện tử, mang lại trải nghiệm touring an toàn, tiện lợi và đậm chất Harley.

5. Harley-Davidson Road Glide 3 2025 có giá từ 34.999 USD (923,08 triệu đồng), là mẫu xe ba bánh kết hợp phong cách hầm hố với sự ổn định và tiện nghi cao cấp, trang bị động cơ Milwaukee-Eight 114 mạnh mẽ cùng hệ thống Skyline OS hiện đại. Với thiết kế chắn gió cố định, khoang hành lý rộng, số lùi điện tử và khả năng xử lý linh hoạt, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm touring sang trọng trên ba bánh mang đậm chất Harley-Davidson.

6. Harley-Davidson Street Glide Ultra 2025 có giá từ 30.749 USD (810,97 triệu đồng), là mẫu touring hàng đầu mới thay thế Ultra Limited, trang bị động cơ Milwaukee-Eight 117 mạnh mẽ và đầy đủ tiện nghi cho các chuyến đi dài như yên êm, tay lái sưởi, cốp rộng và King Tour-Pak. Với hệ thống giải trí Skyline OS hiện đại và thiết kế sang trọng, xe mang đến trải nghiệm touring thoải mái, đẳng cấp và đậm chất Grand American Touring của Harley-Davidson.

7. Harley-Davidson Road Glide 2025 có giá từ 27.999 USD (738,5 triệu đồng), nổi bật với thiết kế yếm mũi cá mập khí động học, động cơ Milwaukee-Eight 117 mạnh mẽ và hệ thống thông tin giải trí Skyline OS hiện đại. Với ghế ngồi êm ái, khoang chứa đồ rộng, khả năng vận hành mượt mà và cảm giác lái ổn định, Road Glide là mẫu touring lý tưởng cho những chuyến đi dài đầy phong cách và tiện nghi.

8. Harley-Davidson Street Glide 2025 có giá từ 27.749 USD (731,92 triệu đồng), sở hữu thiết kế yếm cánh dơi biểu tượng, động cơ Milwaukee-Eight 117 mạnh mẽ và hệ thống Skyline OS hiện đại cho trải nghiệm touring mượt mà và tiện nghi. Với kiểu dáng gọn gàng, ghế ngồi thoải mái và túi yên cứng, Street Glide mang đến sự kết hợp hài hòa giữa phong cách, hiệu suất và sự sang trọng tối giản.

9. Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost 2025 có giá từ 25.399 USD (669,93 triệu đồng), nổi bật với thiết kế đơn sắc sang trọng, chi tiết mạ crôm và động cơ Milwaukee-Eight 117 Custom mạnh mẽ. Đây là mẫu cruiser táo bạo, kết hợp phong cách cổ điển với sự tinh xảo trong tay nghề và hiệu suất, tạo nên trải nghiệm lái đậm chất Harley.

10. Harley-Davidson Road King Special 2025 có giá từ 24.999 USD (659,39 triệu đồng), nổi bật với thiết kế bagger gọn gàng, phong cách tối giản và động cơ Milwaukee-Eight 114 mạnh mẽ. Xe tập trung vào hiệu suất cao cấp và sự sang trọng tinh tế, phù hợp cho người lái yêu thích phong cách uy lực nhưng không cần quá nhiều tiện nghi công nghệ.