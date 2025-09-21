BMW S 1000 R 2026 trình làng, nâng cấp toàn diện sức mạnh và trang bị

BMW S 1000 R mới có giá bán khởi điểm từ 1.990.000 rupee - khoảng 597 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Phiên bản mới này cũng được mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế, công nghệ lẫn hiệu năng vận hành.

Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, cơ bắp hơn với cụm đèn pha LED đặc trưng kiểu Splitface, đèn hậu và xi-nhan tích hợp gọn gàng, cùng với kiểu dáng nhỏ gọn đúng chất của một chiếc roadster. Cụm đồng hồ TFT 6,5 inch hiện đại đi kèm ứng dụng BMW Motorrad Connectivity App, cho phép người dùng điều hướng thông minh bằng chỉ dẫn mũi tên.

Về ngoại hình, khách hàng có thể lựa chọn ba phối màu cá tính: Blackstorm Metallic, Style Sport với tông xanh Bluefire kết hợp vàng Mugiallo Yellow, và đặc biệt là phiên bản thể thao cao cấp M package với màu Light White Uni/M Motorsport độc quyền.

Sức mạnh của S 1000 R đến từ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 999 cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất 170 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 114 Nm tại 9.250 vòng/phút. So với phiên bản trước, công suất đã được nâng thêm 5 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,2 giây, với tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Về trang bị tiêu chuẩn, BMW trang bị cho S 1000 R nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: đèn chiếu sáng ban ngày Headlight Pro, hệ thống kiểm soát lực kéo động cơ khi giảm ga (MSR), tay ga nhanh M quick throttle, ba chế độ lái tiêu chuẩn (Rain, Road, Dynamic), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), cổng sạc USB.

Ngoài các trang bị tiêu chuẩn, khách hàng còn có thể nâng cấp xe với các gói tùy chọn như Dynamic, Comfort hoặc M Sport, bổ sung thêm nhiều tính năng cao cấp như: hệ thống giảm xóc điện tử Dynamic Damping Control, ga tự động, tay lái có sưởi, các chế độ lái nâng cao (Pro), chuỗi truyền động M Endurance,...