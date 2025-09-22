Báo nước ngoài nói gì về Honda Winner R 2025 với diện mạo lạ?

Honda Winner R 2025 mới ra mắt tại Việt Nam có diện mạo khá khác so với Winner X. Sau khi mẫu xe này trình diện, một chuyên trang xe ở Malaysia đã có những lời khen ngợi. Theo chuyên trang này, Winner R 2025 ở Việt Nam còn được gọi là Honda RS-X Winner tại Malaysia. Đây là mẫu xe côn tay thể thao tiếp tục thu hút sự chú ý với hàng loạt nâng cấp đáng giá. Tại Việt Nam, xe được phân phối với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao.

Với diện mạo hoàn toàn mới, Winner R 2025 không chỉ sở hữu bộ tem đồ họa mới mà còn được trang bị các tấm ốp thân xe thiết kế lại, nổi bật nhất là phần đầu xe được làm mới hoàn toàn, mang đến dáng vẻ thể thao, sắc sảo hơn. Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp với công nghệ "Crystal Light" do Honda phát triển, giúp đèn pha chiếu sáng hiệu quả hơn và lan tỏa rộng hơn. Nhìn từ bên hông, các tấm ốp mới bao phủ phần lớn động cơ, tạo nên dáng vẻ đậm chất xe phân khối lớn.

Về sức mạnh, Winner R vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149,2 cc, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử EFI, cho công suất 15,8 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 13,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Động cơ này đã được tinh chỉnh với bộ cân bằng mới, cuộn dây mới và thiết kế lại khoang dầu từ phiên bản trước, mang lại cảm giác vận hành ổn định, mượt mà hơn. Hộp số 6 cấp cũng được cải tiến, đi kèm ly hợp chống trượt giúp sang số nhẹ nhàng, hạn chế trượt bánh khi dồn số.

Xe có dung tích bình xăng 4,5 lít, trọng lượng 122 kg và chiều cao yên ở mức 795 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, trong khi hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn thủy lực cho cả hai bánh. Đặc biệt, hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản Đặc biệt và Thể thao, nâng cao độ an toàn trong các tình huống phanh gấp.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như khởi động bằng chìa khóa thông minh (Smart Key), màn hình kỹ thuật số LCD dễ quan sát và cổng sạc USB tiện dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng xe hàng ngày lẫn di chuyển đường dài một cách thoải mái và an toàn.