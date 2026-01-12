Du xuân gia đình 2026, nên chọn Mitsubishi Xpander hay Honda BR-V?

Du xuân năm 2026 trên chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi là niêm khao khát của nhiều gia đình Việt hiện nay. Dòng MPV 7 chỗ ngồi cũng là dòng sản phẩm rất hấp dẫn với nhiều khách hàng bởi không gian rộng rãi và sự tiện ích cho di chuyển quãng đường xa. Trong phân khúc sản phẩm này, các ấn phẩm Mitsubishi Xpander và Honda BR-V đang là các lựa chọn đáng chú ý. Cả hai dòng xe Xpander và BR-V đều có những tính năng cạnh tranh quyết liệt với nhau.

Trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander và Honda BR-V là hai lựa chọn nổi bật được nhiều gia đình và người kinh doanh dịch vụ quan tâm. Nhằm đem lại tham khảo cho bạn đọc, chúng tôi điểm qua những so sánh chi tiết hai dòng xe này để giúp bạn cân nhắc đưa ra quyết định chọn xe phù hợp nhất trong năm 2025.

Về ngoại thất, Mitsubishi Xpander sở hữu thiết kế Dynamic Shield mới với cụm đèn LED chữ T cá tính, mâm 17 inch thể thao và khoảng sáng gầm cao ấn tượng, rất phù hợp với điều kiện đường phố Việt Nam. Khác Xpander, Honda BR-V mang phong cách lai SUV với đầu xe mạnh mẽ, lưới tản nhiệt mạ chrome nhưng tổng thể trung tính hơn và không quá đột phá so với Xpander.

So sánh kích thước, Honda BR-V nhỉnh hơn Xpander ở các chiều dài x rộng, với số đo 4.490 x 1.780 mm, còn thấp hơn một chút về chiều cao. Ở khoảng sáng gầm, hai mẫu xe cũng khá tương đương nhau. BR-V có khoảng sáng gầm khoảng 207 mm, còn Xpander có khoảng sáng gầm từ khoảng 205 đến 225 mm.

Về nội thất và trang bị, Xpander ghi điểm nhờ khoang lái rộng rãi, ghế ngồi linh hoạt, màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và nhiều tiện ích phù hợp cho gia đình, còn BR-V có thiết kế nội thất hiện đại với màn hình 7 inch, điều hòa 1 vùng nhưng hàng ghế thứ ba chật hơn, chưa thực sự phù hợp cho 7 người lớn di chuyển đường dài.

Xét khả năng vận hành, cả hai đều sử dụng động cơ xăng 1.5L, tuy nhiên Xpander được tinh chỉnh theo hướng êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp di chuyển đô thị và gia đình, trong khi Honda BR-V mang lại cảm giác lái chắc tay và thể thao hơn đôi chút nhưng sự khác biệt trong vận hành hằng ngày không quá lớn.

Về an toàn, Honda BR-V nổi bật với gói Honda Sensing gồm phanh tự động, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, còn Mitsubishi Xpander tập trung vào tính thực dụng với camera 360 độ, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đáp ứng tốt nhu cầu an toàn cơ bản và vận hành ổn định.

Về động cơ, Honda BR-V sử dụng máy 1.5L i-VTEC cho công suất khoảng 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số CVT, tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 6,4 L/100 km. Mitsubishi Xpander trang bị động cơ 1.5L MIVEC công suất khoảng 104 mã lực và 141 Nm, đi kèm hộp số MT hoặc AT tùy phiên bản. Rõ ràng công suất Xpander không bằng BR-V. Tuy nhiên, Xpander lại có ưu thế tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,9 L/100 km đường hỗn hợp, 8,8 L/100 km đô thị và 5,9 L/100 km ngoại đô thị.

Về giá bán và phiên bản, Honda BR-V tại Việt Nam có giá khoảng 629–705 triệu đồng cho các bản G và L. Trong khi Mitsubishi Xpander có nhiều lựa chọn hơn với bản MT khoảng 560 triệu, AT khoảng 598 triệu và AT Premium khoảng 658 triệu đồng;

Xét ưu và nhược điểm trong tầm giá 600–700 triệu đồng, Honda BR-V có lợi thế về động cơ mạnh hơn, vận hành tốt khi chở đủ người hoặc đi đường đồi núi và trang bị an toàn chủ động cao cấp. Nội thất phiên bản cao của BR-V cũng nhỉnh hơn, nhưng giá bán cao hơn khoảng 50–100 triệu so với Xpander. Tuy nhiên, BR-V lại có thiết kế gầm thấp hơn và tiện nghi bản cơ bản còn hạn chế.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander có giá mềm, nhiều phiên bản lựa chọn, khoảng sáng gầm cao phù hợp đường xấu và vùng ngoại ô. Dòng xe Mitsubishi này có chi phí sử dụng thấp và phụ tùng dễ tìm. Đổi lại công suất và khả năng vận hành xe sẽ hơi đuối khi chở nặng hoặc leo dốc, trang bị an toàn chủ động không mạnh bằng BR-V và nội thất bản thấp khá đơn giản.

Đánh giá chung, nếu bạn thường xuyên chở đủ 7 người, di chuyển xa hoặc ưu tiên hiệu suất và các công nghệ an toàn chủ động, Honda BR-V là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn nếu ngân sách khoảng 560–660 triệu đồng, cần một mẫu xe 7 chỗ đủ dùng, thiết kế hiện đại, tiết kiệm và chi phí vận hành thấp thì Mitsubishi Xpander vẫn là lựa chọn rất hợp lý cho gia đình Việt.