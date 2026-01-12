Loạt xe Đức giảm giá lên đến 66 triệu đồng tại Việt Nam

Bước vào mùa mua sắm cao điểm trước thềm Tết Nguyên Đán, Mercedes-Benz Việt Nam bắt đầu triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn trong tháng 1 và 2/2026. Không đơn thuần là khuyến mại giá bán, chương trình lần này được thiết kế theo hướng linh hoạt.

Theo thông lệ thị trường, giai đoạn cận Tết luôn là lúc nhu cầu mua xe tăng mạnh, đặc biệt với nhóm khách hàng mong muốn kịp nhận xe để du xuân, về quê hoặc khởi đầu năm mới cùng phương tiện mới. Chương trình áp dụng cho nhiều dòng xe chủ lực, trải dài từ sedan, SUV đến các mẫu xe thuần điện.

Mẫu xe GLC 300 4Matic đang được phân phối tại Việt Nam.

Chương trình hướng đến các mẫu xe sản xuất năm 2025 gồm C-Class, GLC và E 200 (W214), áp dụng từ ngày 07/01 đến 28/02/2026. Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi: Đầu tiên là gói quà tặng toàn diện, bao gồm: bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới lên đến hai năm và gói bảo dưỡng tại các Xưởng dịch vụ ủy quyền của MBV trên toàn quốc có giá trị 2 năm.

Tiếp theo là giảm giá trực tiếp vào giá bán xe lên đến 66 triệu, với mức ưu đãi cụ thể như sau:

Mẫu xe Mức ưu đãi (triệu đồng) C 200 Avantgarde (W206) (V2) (**) 55 C 200 Avantgarde Plus (W206) (V3) 55 C 300 AMG (W206) (V2) 55 E 200 Avantgarde (W214) 66 E 200 Exclusive (W214) 66 E 200 Exclusive (W214) (V1) 66 GLC 200 4MATIC (X254) (V1) 66 GLC 300 4MATIC (X254) (V1) 66 GLC 300 4MATIC (X254) (V2) 66

Chưa hết, khi mua các dòng xe điện của Mercedes-Benz MBV mang đến ưu đãi hấp dẫn dành cho toàn bộ các mẫu xe thuần điện áp dụng trong chương trình. Theo đó, khách hàng mua các dòng xe thuần điện của hãng và hoàn tất thanh toán trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng một phiếu mua hàng để trang bị gói bộ sạc tiện nghi bao gồm: bộ sạc treo tường Mercedes-Benz Wallbox và bộ sạc di động Mercedes-Benz Flexible Charger

Mẫu xe C-Class VIN 2025 đang được ưu đãi giảm giá lên đến 55 triệu đồng.

Phiếu mua hàng trị giá đến hơn 68 triệu VNĐ (đã bao gồm VAT) được sử dụng tại các Nhà phân phối chính hãng của MBV trên toàn quốc và không được quy đổi thành tiền mặt. Các mẫu xe thuần điện được áp dụng gồm: EQB 250+ FL / EQS 580 4MATIC / EQE 500 4MATIC (SUV) / EQE 500 4MATIC (SUV) (V1) / EQS 500 4MATIC (SUV) (V1) / Mercedes-Maybach EQS 680 SUV và G 580 EQ (V1)

Mẫu xe E-Class mới đang được phân phối tại Việt Nam.

Ưu đãi này giúp khách hàng dễ dàng lắp đặt thiết bị sạc tại nhà, cũng như thuận tiện khi sạc điện trong những chuyến di chuyển xa, mang đến trải nghiệm tối ưu khi sử dụng xe điện ngay từ ngày đầu nhận xe.